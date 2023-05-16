F-22 Raptors переброшены в Эстонию для усиления ПВО в Балтийском море

По сообщению газеты от 14 мая, в начале этого месяца F-22 Raptors ВВС США прилетели на авиабазу Омари в Эстонии, чтобы продемонстрировать комплексную систему противовоздушной обороны НАТО на восточном фланге альянса. пресс-релиз.

Двенадцать истребителей-невидимок пятого поколения приписаны к 94-й экспедиционной истребительной эскадрилье на объединенной базе Лэнгли-Юстис и развернуты на базе ВВС Бойдс в Польше в начале апреля, а 8 мая отправятся в Умаре, говорится в сообщении. Хотя неясно, как долго боевики находились в Эстонии, в заявлении говорится, что их развертывание было направлено на «сдерживание агрессии в регионе Балтийского моря».

Хотя большое внимание по-прежнему приковано к продолжающейся войне России на Украине в нескольких сотнях миль к юго-востоку от стран Балтии, эксперты по национальной безопасности предупреждают, что этот регион является важным стратегическим и экономическим районом, где Россия может попытаться подорвать НАТО.

«Операции в серой зоне продолжаются, и США, НАТО и их партнеры должны быть готовы действовать сообща против все более враждебной России, которая сейчас пытается отвлечь внимание от своих военных недостатков в Украине», — написала эксперт по безопасности Кортни Хердт. и Мэтью Заблик в ноябрьском Центре стратегических и международных исследований отчет О русских операциях в Прибалтике.

Они продолжили: «В этих усилиях российская стратегия проверит границы и попытается использовать слои альянса». «Необходим осторожный ответ, чтобы лишить Россию контроля и избежать полного конфликта».

Фактически, в конце прошлого месяца немецкие и британские самолеты Eurofighter перехватили два российских Су-27 и один Ильюшин Ил-20, когда российский самолет летел без сигналов передатчика в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. согласно в Рейтер. Истребители НАТО были частью миссии воздушной полиции в Балтийском регионе, одной из нескольких попыток защитить регион от атак российской авиации.

В заявлении ВВС говорится, что «государства Балтии — Эстония, Латвия и Литва — лежат на чувствительном воздушном, сухопутном и морском коридоре, который требует скоординированного подхода союзников для сохранения и поддержания международной свободы маневра во всем регионе».

F-22 Raptor, приписанный к 94-й истребительной эскадрилье, ожидает проверки перед взлетом на авиабазу Повидз, Польша, 6 апреля 2023 г. Фотография ВВС США, сделанная старшим летчиком Хлоей Шанис. Командир экипажа 94-й истребительной эскадрильи приветствует пилота F-22 Raptor, который выруливает на линию полета на Объединенной базе Лэнгли-Юстис, штат Вирджиния, 6 апреля 2023 года. Фотография ВВС США, сделанная старшим летчиком Хлоей Шейнс. Летчики 1-го истребительного авиаполка на борту C-17 Globemaster III перед вылетом на авиабазу Повидз, Польша, 28 марта 2023 г. Фотография ВВС США, сделанная старшим летчиком Хлоей Шин. Летчики, приписанные к 633-й эскадрилье логистической готовности, толкают транспортную машину с оборудованием к C-17 Globemaster III на объединенной базе Лэнгли-Юстис, штат Вирджиния, 28 марта 2023 года. Груз будет использоваться на базе ВВС Бойдс, Польша, как США. Силы начинают интегрировать концепции Agile Combat для использования. Фотография ВВС США, сделанная старшим летчиком Хлоей Шайнс.

Еще одним проектом является Испанская национальная усовершенствованная зенитно-ракетная система (NASAMS), развернутая в Латвии в координации с Латвийским центром управления и отчетности. Прибытие Рапторов делает ПВО в этом районе более безопасным.

F-22 пятого поколения с его уменьшенной заметностью, усовершенствованными датчиками и маневренностью значительно затруднил бы наступление на Прибалтику для российских военных планировщиков. Переброска «Раптора» в Эстонию была «гибким боевым развертыванием», говорится в заявлении ВВС со ссылкой на план ВВС усложнить наведение на цель противника за счет быстрого перемещения авиационных средств между небольшими авиабазами по всему району операций.

Служба подтвердила «быструю отправку F-22» в Эстонию, говорится в заявлении, «оперативную готовность коалиционных сил на всем европейском театре военных действий и их способность реагировать на защиту территории НАТО».