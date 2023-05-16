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F-22 Raptors переброшены в Эстонию для усиления ПВО в Балтийском море

16 мая, 2023
Marfa Fedoroa

По сообщению газеты от 14 мая, в начале этого месяца F-22 Raptors ВВС США прилетели на авиабазу Омари в Эстонии, чтобы продемонстрировать комплексную систему противовоздушной обороны НАТО на восточном фланге альянса. пресс-релиз.

Двенадцать истребителей-невидимок пятого поколения приписаны к 94-й экспедиционной истребительной эскадрилье на объединенной базе Лэнгли-Юстис и развернуты на базе ВВС Бойдс в Польше в начале апреля, а 8 мая отправятся в Умаре, говорится в сообщении. Хотя неясно, как долго боевики находились в Эстонии, в заявлении говорится, что их развертывание было направлено на «сдерживание агрессии в регионе Балтийского моря».

Хотя большое внимание по-прежнему приковано к продолжающейся войне России на Украине в нескольких сотнях миль к юго-востоку от стран Балтии, эксперты по национальной безопасности предупреждают, что этот регион является важным стратегическим и экономическим районом, где Россия может попытаться подорвать НАТО.

«Операции в серой зоне продолжаются, и США, НАТО и их партнеры должны быть готовы действовать сообща против все более враждебной России, которая сейчас пытается отвлечь внимание от своих военных недостатков в Украине», — написала эксперт по безопасности Кортни Хердт. и Мэтью Заблик в ноябрьском Центре стратегических и международных исследований отчет О русских операциях в Прибалтике.

Они продолжили: «В этих усилиях российская стратегия проверит границы и попытается использовать слои альянса». «Необходим осторожный ответ, чтобы лишить Россию контроля и избежать полного конфликта».

Фактически, в конце прошлого месяца немецкие и британские самолеты Eurofighter перехватили два российских Су-27 и один Ильюшин Ил-20, когда российский самолет летел без сигналов передатчика в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. согласно в Рейтер. Истребители НАТО были частью миссии воздушной полиции в Балтийском регионе, одной из нескольких попыток защитить регион от атак российской авиации.

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В заявлении ВВС говорится, что «государства Балтии — Эстония, Латвия и Литва — лежат на чувствительном воздушном, сухопутном и морском коридоре, который требует скоординированного подхода союзников для сохранения и поддержания международной свободы маневра во всем регионе».

Еще одним проектом является Испанская национальная усовершенствованная зенитно-ракетная система (NASAMS), развернутая в Латвии в координации с Латвийским центром управления и отчетности. Прибытие Рапторов делает ПВО в этом районе более безопасным.

F-22 пятого поколения с его уменьшенной заметностью, усовершенствованными датчиками и маневренностью значительно затруднил бы наступление на Прибалтику для российских военных планировщиков. Переброска «Раптора» в Эстонию была «гибким боевым развертыванием», говорится в заявлении ВВС со ссылкой на план ВВС усложнить наведение на цель противника за счет быстрого перемещения авиационных средств между небольшими авиабазами по всему району операций.

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Служба подтвердила «быструю отправку F-22» в Эстонию, говорится в заявлении, «оперативную готовность коалиционных сил на всем европейском театре военных действий и их способность реагировать на защиту территории НАТО».

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