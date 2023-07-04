F-Zero больше не актуален из-за Mario Kart, говорит бывший разработчик

Бывший разработчик F-Zero считает, что долгожданная гоночная франшиза Nintendo осталась прежней благодаря успеху Mario Kart.

Говорю с ВГКхудожник и дизайнер F-Zero, создавший Captain Falcon, Такая Имамура, намекнул, что игра не стоит риска, когда Mario Kart уже невероятно успешен (по состоянию на ноябрь 2022 года было продано почти 50 миллионов копий для Nintendo Switch).

Имамуру спросили, почему такие игры Nintendo, как Star Fox, привлекают больше внимания, чем F-Zero. «Я думаю, это потому, что Mario Kart — самая популярная гоночная игра Nintendo, а новая игра F-Zero будет стоить целое состояние», — сказал он. «У меня сложилось впечатление, что [Nintendo executive Shigeru Miyamoto] Очень привязан к Star Fox».

Первоначальная F-Zero была выпущена в 1990 году, а затем последовало еще несколько игр, последней из которых стала F-Zero Climax в 2004 году. новые выпуски, такие как Super Mario RPG, или сиквелы, такие как Luigi’s Mansion 3.

Конечно, Nintendo не совсем забыла о F-Zero, по иронии судьбы сделав DLC для Mario Kart 8 на основе классического гонщика, и в прошлом году выпустила игру F-Zero X для N64 в библиотеке Nintendo Switch Online.

В нашем обзоре этого ремейка 1998 года с оценкой 9/10 IGN сказал: «F-Zero X является еще одним доказательством того, что никто не делает сиквелы так, как Nintendo. Разработчики выбросили все, что стоит на пути идеально настроенного игрового процесса».

Райан Динсдейл — независимый репортер IGN. Он будет говорить о Ведьмаке весь день.