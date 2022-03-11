F-Zero X теперь доступен в пакете расширения Switch Online.

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Обновлять [Fri 11th Mar, 2022 01:45 GMT]: F-ноль X Теперь доступно для подписчиков Switch Online Expansion Pack. Если вы не видите его в своей библиотеке N64, возможно, вам придется вручную обновить приложение из главного переключаемого меню.

оригинальная статья [Wed 9th Mar, 2022 01:05 GMT]: Библиотека Nintendo N64 для пакета расширения Switch Online Expansion Pack, возможно, разочаровала после выпуска, но с тех пор она значительно улучшилась.

Nintendo не только предприняла усилия для устранения ряда проблем, связанных с эмуляцией определенных игр, но также увеличила число сервисов, не включающих классические игры. Мы уже видели такие игры, как Банджо Казуи И Легенда о Зельде: Маска мажорыДалее будущая участница F-ноль XВ главных ролях Капитан Фалькон и Ко.

Эта абсолютная классика появится на этой неделе, 11 марта. В своих социальных сетях Nintendo напомнила участникам пакета расширения, что теперь они смогут соревноваться с тремя друзьями онлайн:

Гоняйте на скорости более 1000 км/ч на F-Zero X #NintendoSwitch о #NintendoSwitchОнлайн + Участники пакета расширения от 11 марта. #нинтендо 64. Отметьте в ответах друга или троих, с которыми будете соревноваться онлайн! pic.twitter.com/vvUBCgMK5Z — Нинтендо Америка 9 марта 2022 г.

Если вы еще не играли в F-Zero X, вот подробнее об игре (вместе с трейлером выше), любезно предоставленный Nintendo.

Выберите один из 30 различных гоночных автомобилей, включая обновленные версии Blue Falcon и другие автомобили из оригинального F-Zero™, и приготовьтесь к ускорению!Гонитесь к финишу на трассах, которые вращаются и вращаются в воздухе. вам придется избегать 29 других автомобилей на трассе, иначе вы столкнетесь с последствиями! Если вы настроены на соревнование, попробуйте выиграть Гран-при, показать лучшее время в гонке на время или уничтожить конкурентов Смертельная гонка. Вы также можете бросить вызов трем друзьям в режиме Versus. Пять режимов: отдельный игровой процесс, транспортные средства, скрытые трассы и отличный саундтрек. F-Zero X — гоночная игра, к которой стоит вернуться!»

Это та игра, которую вы ждали, чтобы ускорить работу с пакетом расширения Switch Online? Оставьте комментарий ниже.