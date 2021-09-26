F1 Прямая трансляция Гран-при России 2021 в Индии: смотрите сегодняшнюю гонку Гран-при России F1 онлайн в прямом эфире Disney Hotstar StarSports JIOTV | Indiacom

Прямая трансляция Гран-при России, обновления F1 Race Live Today

После 14 невероятно изнурительных и увлекательных гонок F1 отправляется на Сочи Автодром на Гран-при России 2021. Ставки высоки, поскольку битва за чемпионство близка как никогда. Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон находятся всего в пяти очках в гонке за чемпионский титул. Ландо Норрис из McLaren впервые в своей карьере в Формуле-1 начнет поул-позицию после лидерства в квалификации на мокрой / сухой дороге в субботу. Пилот Ferrari Карлос Сайнс присоединится к бывшему товарищу по команде Норрису в первом ряду после отличного собственного круга в третьей четверти, а Джордж Рассел станет впечатляющим третьим для Williams. Тем временем семикратный чемпион Mercedes Льюис Хэмилтон допустил две ошибки в непростых условиях в третьей четверти, в результате чего он занял четвертое место в стартовой решетке вместе со своим товарищем по команде 2022 года Расселом.ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ – IPL 2021 RCB vs MI Лицом к лицу, Прогноз, Необычные советы, Прогноз погоды: Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians – Отчет о стадионе 11 секунд прогноз игры для матча 39 на Международном стадионе Дубая

Валттери Боттас финишировал только седьмым на другом Mercedes, в то время как Серхио Перес также квалифицировался на разочаровывающее девятое место для Red Bull. Лидер чемпионата Макс Ферстаппен будет стартовать в конце сетки после того, как Red Bull решил установить новый силовой агрегат Honda в своей машине. Российский Сочи Автодром – один из новейших в Формуле-1, открывшийся всего семь лет назад и окружающий Зимний Сочи. Олимпийский парк. Протяженность Сочи Автодрома – 5,848 километров. Из 53 кругов, сделанных для основной гонки, в воскресенье будет пройдено 309,745 км. Вот взгляд на то, как смотреть главный Гран-при России в Индии, подробности прямой трансляции Гран-при России. Читайте также – ОСНОВНЫЕ ОБЗОРЫ МАТЧА SRH против PBKS IPL 2021 Сегодняшние обновления: Камея Джейсона Холдера напрасно; «Пенджаб Кингз» обыграли «Санрайзерс Хайдарабад» с разницей в пять сетов

Когда в 2021 году состоится гонка GP F1 в России?

Гран-при России Формулы-1 2021 состоится в воскресенье, 26 сентября, в Индии. Также читайте – Манчестер Юнайтед против Вест Хэма Live Carabao Cup India Live Streaming: предварительный просмотр, прогнозируемые XI Где смотреть MUN vs WHU Match Live Football Online, прогнозы и советы

Каковы даты начала российского Гран-при Формулы-1 в 2021 году?

Гран-при России Формулы-1 2021 начнется в 17:30 по московскому времени.

Где пройдет российский F1 GP в 2021 году?

Гран-при России Формулы-1 2021 пройдет на Сочи Автодроме в Краснодарском крае, Россия.

На каком телеканале будет транслироваться Гран-при России F1 2021?

Гран-при России 2021 года транслируется в прямом эфире на канале Star Sports Select 2 SD / HD в Индии.

Где можно посмотреть прямую трансляцию Гран-при России Формулы-1 2021?

Прямая трансляция Гран-при России Формулы-1 2021 будет доступна в VIP-приложении Disney + Hotstar.