Facebook запретил конструктор приложений, который сделал Facebook менее токсичным

Фото : Джастин Салливан ( Getty Images )

Разработчик, который создал расширение для браузера, призванное помочь пользователям Facebook сократить время, которое они проводят на платформе, говорит, что в ответ компания заблокировала его и пригрозила судебным иском.

Льюис Барклай говорит, что он был создан отписаться от всего Чтобы помочь людям получать от Facebook больше, а не меньше. Его расширение, которое больше не существует, позволяло пользователям автоматически отписываться от всех в своей учетной записи FB, тем самым избавляясь от функция новостной ленты, одна из самых отталкивающих и вызывающих привыкание частей продукта компании. Питание, которое позволяет бесконечный шквал Таргетированная реклама, поддерживается подписчиками, а не друзьями, даже без негоПользователи по-прежнему могут посещать нужные профили и перемещаться по сайту в обычном режиме.

Барклай говорит, что цель переопределения фида – дать пользователям возможность пользоваться платформой более сбалансированным и целенаправленным образом, а не слепо принуждать их к постоянному взаимодействию. Алгоритмы Facebook.

Как Facebook вознаградил Барклая за попытку сделать работу пользователей менее вредной? Ну, сначала она выгнала его со всех своих платформ – и заблокировала его учетные записи в Facebook и Instagram. Затем отправьте ему письмо о прекращении и воздержании, пригрозив судебным иском, если он не закроет расширение браузера. В конце концов, Баркли сказал, что он был вынужден сделать это, и отписаться от всего больше не существовало. Недавно он написал о своем опыте в Slite Intro, говоря:

Если кто-то создаст инструмент, который сделает Facebook менее захватывающим – инструмент, который позволяет пользователям использовать положительные особенности Facebook, ограничивая при этом их негативное воздействие, – как Facebook отреагирует? Я знаю ответ, потому что я создал инструмент, а Facebook его разгромил.

Барклай отмечает, что проблема действительно началась, когда исследователи из Университет Невшателя в Швейцарии, который хотел использовать свое расширение для браузера, чтобы помочь изучить уровень счастья пользователей Facebook, связанных с функцией ленты новостей. Барклай подчинился, но вскоре после этого компания обратилась к нему со своей правовой угрозой, говорит он. Facebook обвинил его в нарушении условий обслуживания и потребовал, чтобы он, как он выразился, «не создавал инструмент, который снова каким-либо образом взаимодействует с Facebook или его многочисленными службами».

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Facebook не сразу ответил на запрос о комментарии, и мы обновим этот пост, когда они это сделают.

Новости о тяжелом положении Барклая появились в то время, когда Facebook переживает худший из пока еще кризисов с общественностью. Он стал свидетелем недавнего скандала с разоблачителями, который начался как серия из Статьи Wall Street Journal теперь стали полными. Конгресса шумГигант социальных сетей в последнее время переживает чертовски тяжелые времена. Больше всего пострадала компания глобальный сбой Ранее на этой неделе через некоторые Блин огромная конфигурация– чьи лайки сейчас появляются мне вновь случилось, по крайней мере, в некоторых частях мира. Возможно, компания заработала некоторую доброжелательность, позволив Баркли сорваться с крючка, но, к сожалению, их решение очистить его выглядит очень уравновешенным.