Facebook изучает возможность интеграции упражнений Oculus с Apple Health

(Bloomberg) – Facebook Inc. исследует ситуацию. Идея позволить пользователям синхронизировать данные упражнений с гарнитур Oculus VR с приложением Health от Apple Inc. На iPhone в соответствии с кодом, обнаруженным в приложении Oculus iPhone.

Эта функция позволит пользователю Oculus Move добавлять данные, например количество сожженных калорий, в приложение iPhone Health. Значок, скрытый в приложении Oculus, также указывает на возможность просмотра данных тренировки Oculus на гарнитуре Oculus VR, которые ранее были сохранены в приложении Apple Health.

Facebook, использующий платформу Apple Health, станет последним связующим звеном между двумя технологическими гигантами, которые на протяжении многих лет были партнерами и конкурентами. Значок в приложении Oculus не означает, что запуск гарантирован или неизбежен, это скорее означает, что эта функция изучается гигантом социальных сетей. Представитель Facebook отказалась от комментариев.

С момента запуска в 2014 году приложение Apple Health могло хранить данные о фитнесе и упражнениях с нескольких сторонних устройств, включая интеллектуальные весы, тонометры, мониторы сна и термометры, а также внешние приложения для упражнений. Он также может собирать данные об упражнениях с Apple Watch или напрямую с iPhone.

Код был обнаружен разработчиком iOS Стивом Мозером и опубликован в Bloomberg News. Код приложения раскрыл новые функции, появившиеся в прошлом. Например, в мае Bloomberg сообщил о коде в приложении Square Inc, который указывал на планы проверки предприятий и сберегательных счетов. В этом месяце наконец-то были представлены новые шоу. Появились свидетельства игровых планов Netflix Inc. Также в его реализации перед потоковой платформой заявили о своих амбициях.

Facebook анонсировал Oculus Move в прошлом году как общесистемную функцию, которая может отслеживать сожженные калории и активность во время поддерживаемых игр. Функциональность все еще находится в зачаточном состоянии, но руководители Facebook заявили, что фитнес станет ключевым компонентом виртуальной реальности в будущем. Тем временем Apple работает над гарнитурой смешанной реальности в начале следующего года и надеется добавить датчики здоровья в будущие AirPods.

История продолжается

Больше подобных историй можно найти на bloomberg.com

Подпишитесь сейчас Чтобы быть впереди всех, пользуясь самым надежным источником деловых новостей.

© 2021 Bloomberg LP