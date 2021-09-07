Facebook и Ray-Ban дразнят рекламой умных очков 9 сентября

Facebook и Ray-Ban дразнят анонс своих будущих умных очков 9 сентября. Автор: Рэй Бан Промо-страница с силуэтом очков, датой «09.09 2021» и текстом «Подпишитесь сейчас на уведомление о выпуске» – хотя на ней не указано, является ли это новостью. О версия или та же версия. Домашняя страница Ray-Ban также обещает, что «это одна история, за которой вы захотите следить», разумная ссылка на Истории Facebook.

Объявление совпадает с некоторые Прозрачный тизер Видео От Марка Цукерберга, генерального директора Facebook и главы отдела виртуальной и дополненной реальности Эндрю Босворта. В сообщениях представлены видео с точки зрения Босворта и Цукерберга, в том числе Босворта, играющего в гольф, и Цукерберга, гребущего на лодке, – все, по-видимому, предназначено для освещения физической активности и всепогодных сценариев.

Facebook имеет Его чашки называютсяв партнерстве с EssilorLuxottica, материнской компанией Ray-Ban, является ступенькой на пути к «полноценным очкам дополненной реальности». В июле Цукерберг подтвердил, что Glasses станет следующим запуском оборудования Facebook, хотя в то время он не объявил дату. И укажите, что очки “будут иметь [Ray-Ban’s] Форм-фактор является культовым, и он позволяет делать довольно крутые вещи ».

Очки являются частью более крупной инициативы Facebook по созданию очков, которые улучшают мир как визуально, так и на слух. Но у них не будет функций, обычно связанных с очками дополненной реальности, таких как способность отображать изображения в окружающей среде. Facebook также может сохранять файлы технология нейронных браслетов – который он считает будущим взаимодействия с дополненной реальностью – для более позднего выпуска.