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Facebook отказался развернуть запланированные инструменты Apple по борьбе с отслеживанием в Каждый Может быть ШансНо теперь похоже, что гигант социальных сетей Измени его мелодию В последней отчаянной попытке сохранить лицо. В четверг генеральный директор Марк Цукерберг заявил, что Facebook может оказаться в «более сильной позиции» после обновлений конфиденциальности iOS, и с оптимизмом смотрит на то, как компания выдержит это изменение. CNBC И CNET.

«По правде говоря, я уверен, что мы сможем хорошо справиться с этой ситуацией и будем в хорошей форме», – сказал он в четверг в клубной комнате в торговых точках.

С запланированными обновлениями конфиденциальности Apple для iOS 14, которые должны быть выпущены Когда-нибудь этой веснойКомпания стремится предоставить пользователям iOS большую прозрачность и контроль над своими данными, запрашивая разрешение, прежде чем приложения смогут отслеживать их активность в других приложениях и в Интернете.

Facebook не слишком увлекся этой идеей почти из-за этого 98% потока доходов Он основан на таргетированной рекламе, которая создается для отслеживания привычек пользователя при просмотре веб-страниц. Компания Начать кампанию Чтобы убедить людей в том, что персонализированная реклама хороша, на самом деле, до сих пор она включала их удаление. Полностраничные объявления В нескольких ведущих газетах осуждают Apple и ее деятельность Видео реклама Утверждение, что обновления конфиденциальности Apple убивают малый бизнес, не давая Facebook и другим приложениям свободы распоряжаться вашими данными.

(Как вы уже могли догадаться, Facebook утверждает Были найдены В лучшем случае он вводит в заблуждение, а в худшем – служит самопропаганде. Хотя с новыми обновлениями Apple реклама может стать немного сложнее для малого бизнеса и разработчиков, Facebook примет это. Самый большой хит – это доход, Не самые маленькие.)

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Теперь, когда на горизонте появляются обновления Apple, Facebook, похоже, принимает новую стратегию: кукуруза. Также известный как, Чтобы продолжить смущение Сам – то же Вместо признания существования Зверски принадлежит.

В четверг Цукерберг подтвердил свою обеспокоенность тем, что решение Apple может нанести ущерб малому бизнесу и разработчикам, но он также выразил надежду, что Facebook воспользуется ситуацией, согласно отчету CNBC и CNET.

«Мы могли бы оказаться в более сильном положении, если бы изменения Apple побудили больше компаний вести больше бизнеса на наших платформах, усложнив им использование своих данных для поиска клиентов, которые хотят использовать их продукты за пределами наших платформ».

Это далеко от мрачной картины, которую ранее рисовал Facebook. В августе 2020 года компания предупредила, что обновления Apple могут вызвать Снижение более чем на 50% В своей рекламной деятельности через Audience Network, которая позволяет разработчикам мобильного программного обеспечения настраивать рекламу на основе данных Facebook. Финансовый директор Facebook Дэвид Вайнер Он также выразил озабоченность Это может повредить способности социальной сети эффективно нацеливать рекламу на пользователей.

Apple и Facebook не сразу ответили на запрос Gizmodo о комментариях. У Apple это есть Платите часто за запланированные обновления конфиденциальности Против обвинений Facebook, утверждая, что эти новые функции не полностью устраняют целевую рекламу, а вместо этого дают пользователям возможность отказаться, если они того пожелают.