Facebook обновляет хранилище Oculus Quest 2 и снимает поролоновые маски для лица

Facebook временно приостанавливает глобальные продажи Oculus Quest 2, в то время как он модернизирует хранилище для наушников и дополняет свои поролоновые лицевые крышки новым силиконовым дизайном. С 24 августа все гарнитуры Quest 2 VR будут иметь как минимум 128 ГБ памяти вместо 64 ГБ. Он будет поставляться с силиконовым интерфейсом между вашим лицом и гарнитурой поверх старой конструкции из пенопласта. И все существующие владельцы Quest 2 могут это сделать. Закажите бесплатную силиконовую маску онлайн Чтобы покрыть пену, благодаря отзыву после того, как некоторые пользователи сообщили о раздражении кожи.

Эндрю Босуорт, президент Facebook Reality Labs, объявил новость В сегодняшнем сообщении в блоге. «Поскольку все больше людей попадают в виртуальную реальность с Quest 2, мы начинаем получать сообщения о том, что очень небольшой процент клиентов Quest 2 испытали некоторое раздражение кожи после использования съемного поролонового интерфейса для лица, который поставляется с Quest 2, а также продается отдельно, в том числе в составе Fit Pack », – пишет Босворт. «Хотя количество сообщений невелико и большинство зарегистрированных случаев незначительны, мы стремимся к тому, чтобы наши продукты были безопасными и удобными для всех, кто их использует». Oculus заявляет, что новая силиконовая маска подходит для передней части из пеноматериала, и будущие наушники будут включать оба варианта.

В настоящее время компания добровольно отзывает все фасады из пенопласта Quest 2 и Quest 2 Fit Pack совместно с Комиссией по безопасности потребительских товаров США (CPSC). Владельцы могут Следуй инструкциям Чтобы получить силиконовый чехол на веб-сайте Oculus, вам необходимо войти в свою учетную запись, ввести серийный номер гарнитуры и адрес по адресу Одна из поддерживаемых стран. Даже если вы относитесь к большинству людей, не вызывающих отрицательной реакции, гарнитура из пеноматериала Quest может впитывать пот во время упражнений, и ее сложнее чистить, чем мягкое покрытие для лица, поэтому силиконовая маска может быть долгожданным изменением.

CPSC. Предлагается Более подробная информация о количестве жалоб – и, возможно, некоторые приблизительные цифры продаж Quest 2. По его словам, было получено 5716 сообщений о случаях раздражения кожи и «почти 45 сообщений о потребителях, нуждающихся в медицинской помощи», в то время как отзыв затронул «около 4 миллионов». единиц в Соединенных Штатах и ​​около 172 600 в Канаде. Сюда входят теоретически все наушники Quest 2, поставляемые в обе страны, а также комплекты Quest 2 Fit Pack (которые включают две дополнительные лицевые панели разных размеров) и любые запасные части, продаваемые отдельно или отправляемые по гарантии.

Facebook Впервые обнаружена проблема раздражения пены. в декабре 2020 года, заявив, что «около 0,01 процента людей», использующих Quest 2, испытывают временное покраснение, шишки или припухлости. Она сравнила раздражение, которое иногда вызывает пена в мотоциклетных шлемах или лыжных очках, подтверждая, что это отличается от обычных вмятин или покраснений, которые вы можете увидеть из-за веса самой гарнитуры.

Между тем, расширение хранилища Quest 2. слух На прошлой неделе после утечки описания продукта розничного продавца. Это не изменит базовую цену наушников в 299 долларов, и Oculus по-прежнему будет предлагать модель на 256 ГБ за 399 долларов, когда обновление начнется в августе, хотя после обновления разница между ними будет менее очевидной.

Обновление 12:00 PM ET: Добавлены подробности об отзыве из обновления CPSC.

редакция: Силиконовая маска помещается поверх маски из вспененного материала, а не полностью заменяется, как показано в начале. Приносим извинения за ошибку.