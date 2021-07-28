Facebook прекращает продажи Oculus Quest 2 из-за «раздражения кожи»

картина : Facebook

Facebook временно приостановил все продажи своих наушников Oculus Quest 2 из-за опасений, что пена, используемая между гарнитурой и вашим лицом, в некоторых случаях может вызвать «сильное раздражение кожи».

Facebook уже некоторое время понимает, что используемая пена сделает это; В сообщении, датированном декабрем 2020 года, компания Она сказала:

Мы получили сообщения о раздражении кожи примерно от 0,01% людей, использующих Quest 2, которое возникает, когда поролоновая часть гарнитуры Quest 2 помещается на их лицо. Хотя подавляющее большинство случаев являются легкими и должны разрешаться самостоятельно, это не соответствует нашим высоким стандартам качества обслуживания клиентов.

Затем в апреле 2021 года Facebook решил, что проблем нет, разместив файл. Обновлять:

После тщательного изучения этой проблемы мы не обнаружили никаких загрязнений или неожиданных веществ в нашем производственном процессе. Мы определили несколько микроэлементов, обычно обнаруживаемых в производственном процессе, которые могут способствовать раздражению кожи, и, хотя они уже были на уровне ниже отраслевых стандартов, из большой осторожности мы изменили наш процесс, чтобы еще больше снизить их. Мы подтвердили дерматологами и токсикологами, что эти уровни считаются чрезвычайно низкими. Хотя об этой проблеме сообщил лишь очень небольшой процент пользователей Quest 2, мы считаем, что с этими изменениями пользователи с меньшей вероятностью будут испытывать раздражение от каких-либо веществ на лице из пены. Мы призываем всех клиентов, испытывающих раздражение от использования Quest 2, обращаться в службу поддержки Oculus для замены подтяжки лица.

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Оказывается, это должна была быть какая-то проблема, потому что компания опубликовала сегодня еще Обновление, это сказать (сосредоточьтесь на мне):

Сегодня мы представляем новый силиконовый чехол для всех клиентов по всему миру, в том числе в рамках совместного добровольного отзыва съемного лицевого интерфейса из вспененного материала Quest 2 с Комиссией по безопасности потребительских товаров США (CPSC) и Министерством здравоохранения Канады. Кроме того, мы обратились к международным регулирующим органам и сделали дополнительный шаг, приостановив продажи Quest 2 по всему миру, пока мы работаем над включением новых силиконовых чехлов во все пакеты Quest 2. Новый силиконовый чехол подходит для съемной лицевой панели Quest 2 из пеноматериала, Начиная с 24 августа, все наушники Quest 2 будут поставляться в комплекте с силиконовым чехлом. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите Блог Oculus.

F 24 августа, когда продажи возобновятся, все новые наушники Quest 2 будут включать его в стандартную комплектацию.

Новый силиконовый колпачок, который закрывает существующую вставку из пенопласта. картина : Facebook

Для тех, кто уже владеет Quest 2, Вы можете отправить один из силиконовых чехлов по адресуy просить об одном.