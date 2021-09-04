Facebook приносит свои извинения после того, как Amnesty International отметила «приматов» на видео с чернокожими мужчинами

Пользователи Facebook, которые недавно просмотрели видео из британской газеты, на котором показаны чернокожие мужчины, увидели автоматическую подсказку социальной сети с вопросом, хотят ли они «продолжать смотреть видео о приматах», в результате чего компания исследовала функцию на основе искусственного интеллекта и отключила Push-сообщения. .

В пятницу Facebook извинился за то, что он назвал «неприемлемой ошибкой», и сказал, что изучает функцию рекомендаций, «чтобы предотвратить повторение этого снова».

Видео, датированное 27 июня 2020 года, было опубликовано The Daily Mail и показало кадры, на которых чернокожие мужчины дрались с белыми гражданскими лицами и полицейскими. Это не имеет ничего общего с обезьянами или приматами.

Дарси Гроувс, бывший директор по дизайну контента Facebook, сказала, что друг недавно прислал ей снимок экрана с маршрутизатором. Затем я разместил его на форуме отзывов о продуктах для нынешних и бывших сотрудников Facebook. В ответ менеджер по продукту Facebook Watch, видеосервиса компании, назвал это «неприемлемым» и сказал, что компания «изучает первопричину».