Facebook удаляет сотни фейковых аккаунтов в Instagram в России

У Facebook это есть Сотни фейковых аккаунтов в Instagram в России, которые пытались вмешаться в акции протеста в стране. Компания заявляет, что обнаружила сеть из 530 аккаунтов, «ориентированных на местную аудиторию во время недавних протестов в поддержку Алексея Навального», недавно заключенного в тюрьму лидера российской оппозиции.

Facebook говорит, что люди, стоящие за сетью, вероятно, приобрели учетные записи в попытке обойти автоматические системы обнаружения социальной сети. В рассматриваемых учетных записях использовались тактики, описанные Facebook как «отравление хэштегом» и «отравление веб-сайта», что означает, что он по сути отправлял хэштеги и веб-сайт Теги, которые были организаторами протеста, используют их без разбора.

Аккаунты в Instagram вместе набрали около 55000 подписчиков и часто публикуются под хэштегами, такими как #PutinLeave и #FreeNavalny. «Эта сеть публиковала мемы на русском языке, в том числе о российской знаменитости TikTok, критике протестов сторонников ВМФ, утверждениях о большом количестве несовершеннолетних на митингах, а также рекламу женской одежды и сумок», – говорится в отчете Facebook.

Во время разговора с журналистами глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер указал, что простое вмешательство в отравление хэштега не противоречит правилам Facebook, что это метод, который часто используют активисты, и может быть «важной частью дискуссии». Но использование фальшивых учетных записей для этого нарушает правила компании, запрещающие вмешательство в работу платформы.

Facebook подробно описал сеть в своем последнем отчете о скоординированном, недостоверном поведении на своей платформе. Помимо учетных записей Instagram, компания также обнаружила сети поддельных учетных записей, связанных с Таиландом, Марокко и Ираном.