Facebook Execs заставила сотрудников вырезать упоминания о России из их официального документа 2017 года

В официальном документе от 2017 года говорится, что в документе Facebook изначально упоминалось вмешательство России в выборы.

Руководители штата посоветовали персоналу удалить все упоминания о России из “белой книги”, что считается “уродливым фактом”.

Согласно книге, администрация считала «политически неразумным» аннексию России.

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В новой книге говорится, что ранние черновики официального документа Facebook по проблемам безопасности от 2017 года включали ссылки на роль России до того, как руководители компании решили, что это «политически неразумно», и попросили их удалить ее.

Первый черновик белой книги от Алекса Стамоса, тогдашнего директора службы безопасности Facebook, и его команды включал «целый раздел, посвященный деятельности поддерживаемых государством хакеров», согласно предварительной копии Уродливая правда: изнутри битвы Facebook за контроль Отзыв от Insider.

Авторы книги написали, что проект содержит «конкретные примеры из президентских выборов 2016 года, показывающие, как Россия использовала платформу для распространения взломанных документов». Когда руководители Facebook, включая тогдашнего вице-президента по коммуникациям и общественной политике Эллиота Шрага, просмотрели черновик, они сказали Стамосу и его команде удалить этот раздел, согласно книге.

Один из участников дискуссии сказал авторам книги, которые отметили, что администрация считает «политически неразумным быть первой технологической компанией, которая подтвердит открытия американских спецслужб».

Согласно книге, Стамос вернулся к чертежной доске в русской секции, приняв подробности и вырезав упоминание о президентских выборах 2016 года.

Скретч увидел пересмотренный проект, тогдашний генеральный советник Колин Стретч и вице-президент по глобальной государственной политике Джоэл Каплан и сказал, что Стамос и его команда должны удалить все упоминания о России, говорится в книге.

«Целью белой книги было напрямую поделиться нашими выводами, поэтому существует широкое согласие с рекомендацией группы безопасности ссылаться на оценку разведывательного сообщества, а не называть какие-либо конкретные страны», – говорится в заявлении инсайдера Facebook. .

В книге говорится, что сотрудники службы безопасности компании были «удивлены и рассержены» этим изменением.

«Было ощущение, что Стамос мог пойти и снести стены, чтобы объявить о том, что сделала Россия», – сказал авторам книги член службы безопасности Facebook. «Мы начинаем чувствовать себя частью прикрытия Facebook».

Согласно книге, мышление руководства соответствовало ранней мантре генерального директора Марка Цукерберга «Компания над страной».

«Как глобальная частная компания, Facebook не хотела участвовать в геополитических столкновениях и, конечно же, не хотела оказаться в центре противоречивых национальных выборов», – пишут авторы. «В конце концов, Facebook был бизнесом».

В книге говорится, что Цукерберг и главный операционный директор Шерил Сандберг не участвовали в пересмотре белой книги, но Сандберг сказала председателю комитета по разведке Палаты представителей Адаму Шиффу, что Конгресс несет ответственность за обнародование результатов.

«В 2016 году мы, представители правительства и СМИ не были полностью осведомлены о характере и масштабах иностранного вмешательства в наши выборы», – заявил представитель Facebook в заявлении для Insider. «С 2017 года мы удалили более 150 тайных операций по влиянию, происходящих в более чем 50 округах, а специальная следственная группа продолжает неусыпно защищать демократию на нашей платформе как внутри страны, так и за рубежом».