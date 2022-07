Fall Guys извинились за автоматическую покупку костюма для члена

За прошедшую неделю было много сообщений потерпевшийИгроки жалуются на непреднамеренные покупки. Сегодня в ответ на эти вопросы осенние парни Разработчик Mediatonic отправил каждому активному игроку внутриигровой наряд, похожий на фаллический. Он также предлагает возмещение пострадавшим игрокам, пока работает над ремонтом своего магазина.

как таковой сообщает ВГК прошлая пятницамного игроков осенние парни В сабреддите делились историями о случайной покупке вещей за премиальную валюту игры при открытии магазина для предварительного просмотра предмета. Что еще хуже, реакция, полученная игроком от службы поддержки по поводу этой ошибки «автоматической покупки», не была воспринята хорошо: сотрудник службы поддержки утверждал, что ошибка не была ошибкой и что случайные покупки все еще учитываются и не могут быть восстановлены. . Это произошло, как и следовало ожидать. Что привело к извинениям в Твиттере от Mediatonic. 15 июля пообещал вернуть деньги за покупки и отправить всем новый, более длинный вид (!) потерпевший кожа.

Вот эта кожа. Я проверил свой инвентарь и теперь я счастливый обладатель нового легендарного наряда под названием «Грандис. «Это не первый раз осенние парни Он представил этот похожий на стержень наряд для ваших бобов в игре, но эта версия наряда меняет цвет в зависимости от выбранной цветовой темы ваших бобов, что довольно круто.

Почему-то люди побежали осенние парниОфициальный твиттер-аккаунт решил объявить о появлении нового наряда через твит с очень опасной аурой.

The responses to the tweet were very much what you expect, with many people pointing out that the shadowy figure looks a lot like a dick. Some used Twitter’s sensitive content filter to post joke replies about how big it is. Y’know, dick jokes. Doesn’t matter how early in the week it is, a good dick joke is funny.

More importantly than this new costume is that Mediatonic is going to be honoring all refund requests on cosmetic items bought after June 21, and moving forward until the in-game store is fixed and updated.

осенние парни В последнее время очень популярен После игры перешел в свободную игру. Mediatonic сообщила, что всего через две недели после изменения в игру сыграло 50 миллионов человек. Это отличная энергия пениса.