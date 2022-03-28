Far Cry 6 добавляет пересечение Stranger Things, и вы можете играть в эту масштабную игру с открытым миром бесплатно | Игры | развлечение

Far Cry 6 — масштабный шутер с открытым миром, который будет доступен бесплатно в течение следующих нескольких дней. Масштабный шутер от Ubisoft можно скачать и играть на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК. Бесплатная пробная версия продлится до вечера 27 марта. Есть дополнительный стимул, если вы поклонник Stranger Things, потому что вы можете попробовать новый перекрестный квест под названием «Исчезновение».

Если вы хотите получить доступ к контенту «Очень странных дел», просто завершите образовательную миссию в Исла-Сантуарио и откройте партизанский лагерь.

Ubisoft объясняет: «Как только вы прибудете в лагерь партизан, вам позвонит Хуан и появится название квеста «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Доступ к квесту также можно получить, выбрав ЖУРНАЛ > ИСТОРИИ ЯРАНА».

В The Vanishing вы попадете в извращенную версию Yara, вдохновленную игрой Upside-Down, где Yarans исчезают, и никто не в безопасности, даже Чоризо.

«Ваша задача — найти собачьего друга Либертад и выяснить, что случилось с пропавшим Яраном».

Еще одна хорошая новость заключается в том, что для доступа к бесплатной пробной версии на PlayStation нет дополнительных требований, хотя пользователям Xbox необходимо будет подписаться на Gold.

Вы также можете играть в совместную игру для двух игроков, либо с другом, либо с помощью системы подбора игроков.

Доступ к режиму удачи возможен между двумя игроками в любой момент игры.Вы можете играть с другом или использовать групповой матчмейкинг.

«Если вас пригласили присоединиться к сеансу игрока, который находится в кооперативе, вы можете обойти открытие лагеря партизан, приняв их приглашение после обучения».