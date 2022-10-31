Fatal Frame: Lunar Eclipse Mask выходит на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК 9 марта 2023 года.

Выживание игра ужасов Killer Frame: маска лунного затмения Он будет запущен в цифровом формате для приставка 5И Серия XboxИ PlayStation 4И Xbox OneИ обращаетИ компьютер Через готовить на пару 9 марта 2023 г. глобальный издатель Кои Текмо объявил. В Японии также будут физически доступны версии для PlayStation 4 и Switch.

Killer Frame: маска лунного затмения Он будет доступен как в стандартной, так и в цифровой версии Deluxe по всему миру. Последний включает в себя загружаемый контент «Ужин на острове Рогетсу». вечеринка, вечеринка Fashion Collection» и цифровой артбук с оригинальным саундтреком.

Пользователи, купившие цифровую копию игры до 22 марта 2023 г., также смогут загрузить бонус за раннюю покупку Roca «Marie Rose Outfit» из мертвый или живой серии.

Пользователи, оформившие предварительный заказ на игру до даты ее выхода, также получат различные наряды, в том числе ограниченный выпуск костюма «Лисиная маска» Руки (бело-красный), ограниченный выпуск костюма «Лисиная маска» Мисаки (черно-красный), Ограниченная серия костюмов Тёширо «Маска лисы» (черный/синий), костюм Роки Мисаки и Тюсиро ограниченной серии «Шляпа-фонарик из камня духа».

Пользователи, сохранившие данные для Кадр убийцы: Водяная дева Блак Он также получит бонусный аксессуар для экономии трафика «Game Camera Hat».

Вот обзор игры через Koei Tecmo:

Около Killer Frame: маска лунного затмения Она была выпущена в 2008 году для Wii как четвертая игра в убийственная рамка / нулевой проект серии. Следите за обновленной версией Убийственный кадр: черная водяная деваШедевр убийственная рамка Серия будет возрождена снова с обновленной графикой. Когда герои были детьми, они посетили изолированный остров Рудзицу. В разгар праздника они таинственным образом исчезли. Название начинается, когда девушки решают вернуться и снова посетить остров в поисках утраченных воспоминаний о том дне. Попробуйте отбиться от заезжих призраков, полагаясь лишь на слабый блик фонарика и фотоаппарат с возможностью фотографировать невообразимые вещи, камеру-обскуру. камера-обскура Древняя камера, способная отбиваться от мстительных призраков и отключать их силу, фотографируя их.

Подготовьте более сильные объективы и меняйте разные пленки, чтобы делать более яркие фотографии.

Раскройте «невидимые вещи», чтобы найти подсказки, которые помогут найти потерянные вещи. Исследуйте остров Рудзицу Исследуйте тускло освещенные особняки в западном стиле и заброшенные больницы на острове вместе с ЛунаСвет и тусклый свет для фонарика.

История развивается, «касаясь» мест, которые могут привлечь ваше внимание.

Из предыдущих статей и заметок прессы вы узнаете о прошлом, в котором происходили ужасные происшествия, раскроете потерянные воспоминания главного героя и узнаете правду.

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