Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, ПК Switch and Setup и сведения о персонаже

Текмо Кои Выпущена новая информация, видео и скриншоты для приставка 5И серия XboxИ PlayStation 4И Xbox OneИ обращаетИ компьютер версии Killer Frame: маска лунного затмения Знакомим вас с игровым режимом и набором персонажей.

Получите подробности ниже.

Killer Frame: маска лунного затмения Действие происходит на острове Рогецу на юге Японии, спустя десять лет после загадочного исчезновения пяти девушек на Фестивале лунного света. Когда через десять лет после их первоначального исчезновения двух девочек находят мертвыми, трое оставшихся подростков возвращаются на остров с привидениями, чтобы разгадать тайну смерти своих друзей и их туманные воспоминания, а также столкнуться с устрашающими духами, населяющими землю.

По пути они войдут в лазарет Хайбара. Эта старая больница сейчас находится в руинах, но это место, где эксперименты доктора Хайбары по излечению «синдрома лунного света» в конечном итоге оказываются фатальными. Девочки также вернутся в Rogetsu Hall, санаторий, построенный для лечения «синдрома лунного света». Это похожее на отель здание, примыкающее к больнице Хайбара, куда допускаются только «особые гости». Местные жители называют лазарет Хайбара «старым зданием», а зал Рогецу — «новым зданием».

Другие важные места для изучения включают маяк на мысе Цукиёми и резиденцию Ёмоцуки. Маяк является ближайшей к Луне точкой на острове и имеет особое значение для лунопоклонников. Древняя святыня была перенесена на вершину маяка. Между тем, резиденция Ёмоцуки является родным городом одной из пропавших без вести девушек, Рука Минадзуки, и посещение этого дома навевает массу важных воспоминаний. Это также дом отца Рука, почитаемого производителя масок по имени Соя Ёмоцуки. Соя одержима совершенствованием «Маски лунного затмения», и мать Рука, Саяка Миназуки, обвинила ее в причастности к исчезновению Рука! Чтобы раскрыть правду об их исчезновениях и ужасных смертях, Рука и ее друзья должны будут сразиться с призрачными духами и разыскиваемым убийцей в их стремлении раскрыть секреты своих потерянных воспоминаний.