Fate/Samurai Remnant вышла 28 сентября в Японии.

Судьба/Реликвия самурая PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и ПК будут запущены через Steam 28 сентября в Японии по цене 9 680 иен, сообщили в пресс-релизе издатель Koei Tecmo и разработчик Omega Force. Теперь специальное видео Загружено в аккаунт PlayStation Japan в Твиттере.

Поскольку видео, вероятно, было выпущено раньше, чем предполагалось, дата выхода на западе в настоящее время неизвестна. Но релизы Koei Tecmo по всему миру обычно выпускаются на день позже на Западе, поэтому 29 сентября является вероятной датой релиза во всем мире.

Ранние покупки Судьба/Реликвия самурая Он будет включать платье Phantasm Costume для Мусаси Миямото.

В Японии игра также будет доступна в следующих ограниченных изданиях:

Шкатулка с сокровищами (17 380 иен) версия игры Судьба/Реликвия самурая Статья — Включите роман, написанный им Кастрюля Сценарная команда. Когёку (Duodecimo) книга в твердом переплете Компакт-диск с оригинальным саундтреком (1 диск) Печати командных заклинаний (x7) Плакат на холсте формата B2

(17 380 иен) Сундук с сокровищами + DX версия Рисунок (49 380 иен) Содержимое сундука с сокровищами Берсеркер / Мусаси Миямото фигурка в масштабе 1/7 версия DX

(49 380 иен)

Содержимое Treasure Box без игры также можно приобрести за 7700 иен.

Смотрите новый трейлер ниже.

Трейлер даты выхода

Японский

Загрузите файл WEBM. здесь.