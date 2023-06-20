Fate/Samurai Remnant вышла 28 сентября в Японии.

Судьба/Реликвия самурая PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и ПК будут запущены через Steam 28 сентября в Японии по цене 9 680 иен, сообщили в пресс-релизе издатель Koei Tecmo и разработчик Omega Force. Теперь специальное видео Загружено в аккаунт PlayStation Japan в Твиттере.
Поскольку видео, вероятно, было выпущено раньше, чем предполагалось, дата выхода на западе в настоящее время неизвестна. Но релизы Koei Tecmo по всему миру обычно выпускаются на день позже на Западе, поэтому 29 сентября является вероятной датой релиза во всем мире.
Ранние покупки Судьба/Реликвия самурая Он будет включать платье Phantasm Costume для Мусаси Миямото.
В Японии игра также будет доступна в следующих ограниченных изданиях:
- Шкатулка с сокровищами (17 380 иен)
- версия игры
- Судьба/Реликвия самурая Статья — Включите роман, написанный им Кастрюля Сценарная команда.
- Когёку (Duodecimo) книга в твердом переплете
- Компакт-диск с оригинальным саундтреком (1 диск)
- Печати командных заклинаний (x7)
- Плакат на холсте формата B2
- Сундук с сокровищами + DX версия Рисунок (49 380 иен)
- Содержимое сундука с сокровищами
- Берсеркер / Мусаси Миямото фигурка в масштабе 1/7 версия DX
Содержимое Treasure Box без игры также можно приобрести за 7700 иен.
Смотрите новый трейлер ниже.
Трейлер даты выхода
Японский
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