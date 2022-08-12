FCC заявляет, что необходимы новые правила, чтобы решить растущую проблему космического мусора

Регулирующие органы США говорят, что пришло время модернизировать борьбу с космическими отходами.

FCC обещает обновить правила, принятые всего два года назад для борьбы с космическим мусором, с новым акцентом на риски и возможности сборки и производства космических услуг (ISAM).

«Мы считаем, что новая космическая эра нуждается в новых правилах», — заявила председатель FCC Джессика Розенворсел 5 августа. утверждение (Откроется в новой вкладке). Она добавила, что нынешние правила в целом были разработаны «для того времени, когда полет в космос был астрономически дорогим и ограничивался изобретательностью нашей великой политической силы».

Розенворсел отметил, что массивные планеты и спутники, финансируемые государством, были невозможны в 1950-х годах, когда только начались исследования космоса. Однако новая версия наталкивает на появление космического мусора аналогично усилиям космического мусора. FCC была недавно опубликована в 2020 году. (Откроется в новой вкладке).

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Это обновление 2020 года считается наиболее полным обзором правил космического мусора за более чем 15 лет, в котором, помимо других мер, рассматриваются правила для заявителей на спутники США в отношении раскрытия информации о риске столкновения, возможности безопасного удаления и потенциальном риске травм.

На этот раз FCC обострила дискуссию о возможностях ISAM, которые могут добавить или помочь исправить тысячи нежелательных комков на орбите Земли, в зависимости от ситуации.

В Федеральная комиссия связи говорит (Откроется в новой вкладке) ISAM может помочь новым технологиям с заправкой спутников, ремонтом старых космических кораблей, сбором мусора или повторным использованием старых спутников. Но он предостерегает, что создание вещей в космосе само по себе может привести к образованию мусора, говоря, что это требует дальнейшего обсуждения и, в будущем, применения набора правил.

«Важно, когда мы рассматриваем формулировку правил борьбы с орбитальным мусором для американских спутниковых провайдеров, обеспечить, чтобы те же или аналогичные обязательства применялись к ISAM-провайдерам и другим космическим операторам», — сказал комиссар FCC Натан Саймингтон. Заявление от 5 августа (Откроется в новой вкладке).

В последние месяцы космический мусор широко освещался в новостях, особенно в связи с российским противоспутниковым испытанием в ноябре 2021 года, в результате которого образовался новый шлейф обломков, который с тех пор вызывал «припадки» столкновений на близкой орбите.

Между тем, SpaceX подверглась критике за опасность орбитального мусора, создаваемую быстрорастущей группировкой Starlink, хотя компания утверждает, что ее спутники могут маневрировать независимо, чтобы избежать столкновений.

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