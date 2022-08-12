science

FCC заявляет, что необходимы новые правила, чтобы решить растущую проблему космического мусора

13 августа, 2022
Marfa Fedoroa

Регулирующие органы США говорят, что пришло время модернизировать борьбу с космическими отходами.

FCC обещает обновить правила, принятые всего два года назад для борьбы с космическим мусором, с новым акцентом на риски и возможности сборки и производства космических услуг (ISAM).

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