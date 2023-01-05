«F*ck war» — первая российская футбольная звезда, открыто признавшая, что гей, назвавшая президента России «дворецким», однажды призвала других спортсменов выступить против насилия в условиях российско-украинского кризиса.

Русско-украинская война глубоко затронула семьи во всем мире. Люди все еще пытаются зарабатывать на жизнь, потому что они были разлучены со своими членами семьи. Значительное количество граждан России имеют расширенные семьи, проживающие в Украине. Одной из таких людей была футболистка Надежда Карпова.

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Карпова — профессиональная российская футболистка. В настоящее время она играет за ЭспаньолЭто футбольный клуб из Испании. Карпова стала первой футболисткой женской сборной России, выступившей против войны.

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За последний год Карпова была известна своими высказываниями и мнениями без цензуры в адрес Владимира Путина и продолжающейся войны.

Что сказала Надежда Карпова?

В декабре прошлого года Карпова стала вирусной после того, как назвала президента России «дворецким». Звезда футбола использует Instagram как платформу для выражения своего мнения. опубликованоИ «Ты не просто «ядовитый», ты фашист ******, которому давно нет места в современном мире, и я надеюсь, ты получишь по заслугам, потому что добро всегда побеждает зло».

Эти слова были ответом на шутку Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Два президента впервые за три года встретились в Беларуси. Во время встречи Лукашенко пошутил, что эти двое — самые «токсичные» люди на планете. Она закончила свою речь, опубликовав историю, в которой говорилось: «К черту Путлер, к черту войну».

В октябре Карпова посоветовала всем своим русским соотечественникам не идти на войну. Звезда футбола не хотела, чтобы ее люди шли в армию. В своем Instagram она снова опубликовала, «Не хотите удобрять землю, не ходите в военкоматы, не просто так «зовут» — пойду. Вы будете отправлены в [commit] преступление. В Украине есть такие, как мы — и вы пойдете их убивать? «

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Вспышки Карповой в соцсетях понятны, ведь у звезды российского футбола есть родственники, проживающие в Украине.

Повлияла ли война на футбол?

Негативное влияние на футбол оказала и российско-украинская война. Во-первых, Россию сразу отстранили от недавно прошедшего ЧМ-2022 в Катаре. FIFA от EA также полностью удалила из игры слово «Россия».

Бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович сильно переживал из-за своих отношений с Путиным. Правительство Великобритании вынудило российского олигарха выставить клуб на продажу. Однако перед отъездом Абрамович пожертвовал огромную сумму на помощь пострадавшим в Украине.

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Премьер-лига также продемонстрировала свою поддержку, запретив трансляцию всех матчей Премьер-лиги в России. «Манчестер Юнайтед» прекратил десятилетнее сотрудничество с российской авиакомпанией «Аэрофлот». Эта сделка стоила около 40 миллионов фунтов стерлингов.

Война также затронула многих футболистов английской премьер-лиги. У украинцев Александра Зинченко и Виталия Миколенко был трогательный момент во время матча «Манчестер Сити» против «Эвертона».

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