Немец Мик Шумахер и F1 Haas идут по трассе во время превью перед Гран-при F1 в Абу-Даби на автодроме Яс-Марина 10 декабря 2020 года в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Известный российский политик приветствовал новый скандальный замысел Хааса, заявив, что «здравый смысл побеждает антироссийскую истерию».

Компания восходящей российской звезды Никиты Мазбина, отца Дмитрия Мазепина – «Уралкалий» – была объявлена ​​в четверг новым спонсором сборной США.

Несмотря на то, что Всемирное антидопинговое агентство запретило использование российского флага и государственного гимна во всех международных видах спорта, ничто не мешает любой спортивной команде выбирать цвета.

“Шокирующая наука!” Прочтите заголовок в немецкой газете Bild. «Мик (Шумахер) едет к Путину».

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свишов заявил «Спорт-Экспрессу», что российские цвета не запрещены.

«Если это не запрещено, то это разрешено. Автоспорт живет за счет спонсорских и маркетинговых контрактов, и я думаю, что организаторы этой серии заинтересованы в продолжении гонки и в России», – сказал он.

«Здравый смысл побеждает антироссийскую истерию».

Президент Haas Гюнтер Штайнер также защищал решение участвовать в гонках на русском языке, настаивая на следующем: «Мы должны продать спонсорское пространство, чтобы продолжить гонку.

«Это не имеет ничего общего с национальностью».

Представитель Международной автомобильной федерации сообщил газете Bild: «Решение (ВАДА) не запрещает использование российских цветов».

Для Хааса это была бурная зима, так как Мазепин уже был предметом ожесточенной и непрекращающейся проповеди в социальных сетях после того, как якобы появилось видео, нащупывающее его дорогу.

«Я не знаю, уйдет ли это дело в суд, – сказал Штайнер, – но я надеюсь, что в какой-то момент этот вопрос заговорит сам за себя».

Что касается Мика Шумахера, то он говорит, что не против гонять на машине в российских цветах.

«Я вижу только цвета команды, но если это цвета, я им доволен», – сказал немец. «Я бы тоже ездил на нем, если бы это была ваза. Пока он быстрый и я хорошо на нем вожу, я не против».