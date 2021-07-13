Fight Talk: Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Диллиан Уайт, Саул Канело Альварес, Джейк Пол

Сможет ли Тайсон Фьюри сразиться с Энтони Джошуа?

В «Бойцовском разговоре» на этой неделе мы рассмотрим, что значит отложить Тайсона Фьюри против Деонтэя Уайлдера для полноценного британского бесспорного столкновения между Фьюри и Энтони Джошуа.

Плюс показывает, как Диллиан Уайт вступает в бой и сражается с Уайлдером, Джейк Пол троллит звезду UFC Конора МакГрегора, Оскар де ла Хойя присматривается к двум суперзвездам перед возвращением в бокс, а Саул «Канело» Альварес ошеломляет нас своими навыками игры в гольф.

Случится ли Фьюри-Джошуа?

Еще одним ударом по тяжелому весу поклонники бокса были разочарованы на прошлой неделе, поскольку трехсторонний бой между чемпионом WBC Фьюри и соперником Уайлдером был отложен после того, как британец дал положительный результат на коронавирус.

Поединок должен был состояться 24 июля в Лас-Вегасе и теперь может быть перенесен на сентябрь.

Все выглядело таким радужным сзади Может.

Болельщики, СМИ, бойцы и все, кто занимается боксом, готовились к крупнейшему британскому поединку в истории.

Мы были всего в нескольких днях от бесспорного летнего противостояния Джошуа и Фьюри, которое стало на 100% официальным, а местом назначения была Саудовская Аравия.

Тогда бывший чемпион Уайлдер впоследствии бросил гаечный ключ в работу. арбитражное решение حكم Он заявил, что после этого Фьюри должен сразиться с американцем в третий раз.

Когда первоначальное разочарование прошло, фанаты начинают праздновать матч Фьюри и Джошуа в конце этого года, и перспектива его проведения в Великобритании дает положительные стороны.

Но промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн, представляющий Джошуа, сказал, что это вряд ли произойдет в 2021 году.

«Из-за того, что Фьюри будет драться 25 сентября, очень сложно провести бой в декабре», – сказал он IFL TV.

«И сейчас много наших разговоров идет о безраздельной борьбе в конце января или феврале».

Но учитывая, что Джошуа, возможно, встретится с украинцем Александром Усиком, фанаты не уверены, что мы увидим грандиозный матч, которого мы все так ждали …

Будь то болезнь, травма или боксерская политика, в настоящий момент бой Джошуа-Фьюри выглядит более далеким, чем когда-либо.

Диллиан Уайт вводит вмешательство

Человек, который надеется извлечь выгоду из нынешней супертяжелой сцены, – британец Диллиан Уайт.

Лондонец, который вытеснил Александра Поветкина в марте после проигрыша россиянину в прошлом году, имеет «временный» пояс WBC, но говорит, что его следует повысить до полноправного чемпиона.

Уайт хочет сделать Фьюри, который не дрался с момента победы над Уайлдером 15 месяцев назад, «праздничным чемпионом».

«Я буду драться с Уайлдером как чемпион мира, – сказал Уайт Sky Sports. – Победитель в этом поединке сразится с Фьюри.

Нет любви потерянной между Уайтом и Уайлдером, которые на протяжении многих лет участвовали во многих битвах в социальных сетях.

Два взрывных бойца находятся на ринге, и выйти из него так весело, что этот бой вызовет большой интерес …

Не похоже, что в этом году состоится бой Уайт Уайлдера, но он может частично спасти то, что было разочаровывающим годом для поклонников бокса в супертяжелом весе.

Джейк Пол преследует Макгрегора с ожерельем за 100000 долларов

Независимо от того, являетесь ли вы его поклонником или нет, Джейк Пол, ставший боксером YouTube, наверняка знает, как делать заголовки.

24-летний боксер одержал три победы в своем профессиональном боксе над другим магнатом социальных сетей Энисоном Гиббом, бывшим баскетболистом НБА Нейтом Робинсоном и мастером смешанных единоборств Беном Скрином.

Но его ужасные крики и разговоры, а не его возобновление бокса, кажется, вызывают самый большой ажиотаж.

А ирландская звезда UFC Конор МакГрегор на этой неделе оказался на линии огня из-за бычьего троллинга.

Пол ясно дал понять, что он приветствует боксерский поединок с МакГрегором, бой, с которым боксерские фундаменталисты могут не согласиться, но который, несомненно, принесет обоим мужчинам несколько миллионов долларов.

Американец купил бриллиантовое колье за ​​$ 100 000, сделанное специально для поражения Макгрегора в UFC от Дастина Пуарье в январе.

Ожерелье изображает МакГрегора, выходящего с бутылкой снотворного, и Пола, демонстрирующего свои новые украшения после того, как МакГрегор снова пропал в Бауэррс в субботу вечером …

И в качестве акта великодушия или (что более вероятно) способа разозлить МакГрегора Пол вручает контракт Пуарье …

Де Ла Хойя хочет Канело или Мэйвезера

А 48-летний бывший чемпион Оскар де ла Хойя не изменил своих планов вернуться в спорт.

У американца на уме два оппонента. Звездный фунт против предыдущего и текущего фунта.

Выступая на бывшем подкасте в супертяжелом весе Майке Тайсоне, Де Ла Хойя сказал: «Я хочу провести два таких шоу-боя, а потом угадайте, что? Я хочу провести настоящий бой, двенадцатираундовый бой с любым из Флойда». [Mayweather] или Канильо [Alvarez]. ”

Де Ла Хойя проиграл раздельным решением судей американцу Мэйвезеру в 2007 году, а затем ушел из спорта в 2008 году.

Его повышение за «золотой мальчик» тогда представляло мексиканскую суперзвезду Альвареса до резкого раскола в прошлом году.

От ударов до побоев

Мы оставим это вам; Альварес, пожалуй, самая интересная недвижимость в мире бокса, и на этой неделе он показал, что может превратить свою руку практически во что угодно, даже в гольф!

Мексиканец исполнил долгий успех на 18-й день закрывающего орла во время чемпионата American Century Celebrity Golf Championship, и отпраздновал это стильно.

Быстрые руки на ринге, твердые руки на дорожке.