FINA отстранила олимпийского чемпиона Рылова на девять месяцев из-за толпы Путина

Олимпийские игры в Токио-2020. Плавание. 100 м на спине, мужчины. Финал. Токийский центр водных видов спорта. Токио, Япония. 27 июля 2021 г. Реакция Евгения Рылова из Олимпийского комитета России после завоевания золота

Рылов завоевал две золотые медали на Играх в Токио

Кремль и российские чиновники возмущены запретом

Россияне и белорусы исключены FINA

(Рейтер) — Международная федерация плавания (FINA) заявила в пятницу, что отстранила российского олимпийского чемпиона Евгения Рылова на девять месяцев после того, как он выступил в поддержку российской военной кампании в Украине, что вызвало гневную реакцию Кремля. и российские спортивные чиновники.

Рылов, обладатель золотых медалей в беге на 100 и 200 метров на прошлогодней Олимпиаде в Токио, был среди многих спортсменов, которые в прошлом месяце приняли участие в массовом митинге на московском стадионе «Лужники», организованном президентом Владимиром Путиным.

Рылов и другие спортсмены носили на одежде букву «Z» — опознавательный знак, который используют сторонники того, что Россия называет своей «специальной военной операцией» на Украине.

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FINA заявила, что отстранение произошло «после посещения и поведения г-на Рылова на мероприятии на стадионе «Лужники» в Москве».

Рылов, который также потерял спонсорскую сделку с производителем купальников Speedo из-за своего присутствия на митинге, сказал «Спорт-Экспресс», что его адвокаты пересматривают дело, но остается неясным, будут ли они обжаловать его отстранение. Прочитайте больше

В Кремле заявили, что решение ФИФА свидетельствует о «политизации спорта».

«Мы считаем, что это полностью противоречит спортивным представлениям», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам на селекторном совещании. «Когда сильнейшие (участники) теряют возможность участвовать, это в конечном итоге вредит международным федерациям и международным соревнованиям».

Министр спорта России Олег Матицын со ссылкой на информационное агентство ТАСС заявил, что комментарий Рылова был «дискриминационным и политизированным».

Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России, назвал дело дискриминацией по национальному признаку.

«Отстранение спортсмена на девять месяцев за участие в концерте — это не позор, это шутка», — написал Поздняков в приложении мессенджера Telegram.

FINA уже отменила все свои мероприятия, которые должны были состояться в России, и запретила российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в своих соревнованиях до конца года.

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Об этом сообщает Рейтер. Под редакцией Питера Резерфорда и Тоби Дэвиса

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