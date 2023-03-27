Final Fantasy 16 будет потрясающе смотреться при 60 кадрах в секунду на PS5

Final Fantasy XVI стала одним из самых ярких событий на PAX East 2023 в минувшие выходные, где мы смогли увидеть больше удивительного мира Валистеи, прежде чем разработчики задали некоторые из самых мрачных вопросов сообщества (а также продемонстрировали больше игрового процесса).

Мы также получили некоторые долгожданные технические характеристики, поскольку продюсер Наоки Йошида сообщил, что Final Fantasy XVI будет иметь два режима производительности, которые мы привыкли ожидать от игр текущего поколения. Один из них будет иметь улучшенную графику с изображением 4K при 2160p и целевой скоростью 30 кадров в секунду, а другой будет отдавать приоритет частоте кадров, скорее всего, стремясь к 60 кадрам в секунду при 1440p. Оба выиграют от почти мгновенного времени загрузки, так как для загрузки файла сохранения во время игры и возврата к игровому процессу требуется менее трех секунд, что интересно, учитывая дискурс Squeeze Gap на прошлой неделе.

Похоже, что QTE также возвращаются, причем некоторые эпические встречи с боссами разбиты на несколько фаз, и с каждым фазовым сдвигом меняются и босс, и окружающая среда. В зависимости от ситуации потребуются три разных типа подсказок (атака, уклонение и захват), поскольку разработчики хотят сделать каждое преобразование более «динамичным».

Final Fantasy XVI выходит на PS5 22 июня, и мы уверены, что узнаем больше, когда эта дата станет ближе, чем когда-либо. Где у вас уровень шума? Дайте нам знать в комментариях ниже.