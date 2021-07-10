Final Fantasy 16 мая пропустит TGS 2021, но история окончена, а английский язык почти закончен

Во время последнего выпуска Final Fantasy 14 Live Letter от продюсера серии, появились некоторые новые подробности о выходе следующей крупной линии в серии от продюсера Наоки Йошиды. Команда закончила сценарий основного сюжета Final Fantasy 16, а аудио на английском языке почти закончено. К сожалению, Ёсида-сан также сказал, что Final Fantasy 16, скорее всего, не появится на Tokyo Game Show 2021 (TGS 2021 планируется провести с 30 сентября по 3 октября).
Эта информация взята из перевода через r / FFXIV Discord разговора между Ёсидой-саном и директором Nier Йоко Таро во время прямой трансляции. Переводчики через Twitter также объяснили, что сказал Ёсида-сан во время трансляции, в том числе намек на то, что в следующий раз он хочет показать Final Fantasy 16. Когда он будет готов.
FINAL FANTASY 16 تحديثات من YOSHI-P
– اكتمل التسجيل الصوتي للنسخة الإنجليزية تقريبًا
-جميع السيناريوهات موضوعة في الحجر
-التطوير يسير بشكل جيد ، لكنهم قد لا يتمكنون من عرضه في TGS
– إنه يريد إظهارها بأقصى جودة حتى يتمكن الناس من المشاهدة والتفكير في “شراء فوري!” pic.twitter.com/YrL5ktKeDp
– ☆ أودري ☆ (aitaikimochi) 10 يوليو 2021
Creative Business Unit III – فريق تطوير Square Enix وراء FFXIV – موجود أيضًا في Final Fantasy 16 ، وهو الإدخال الرئيسي التالي للاعب واحد في امتياز RPG الشهير القادم إلى PlayStation 5. يظل Yoshida-san المخرج والمنتج لـ FFXIV أثناء توليه دور المنتج الرئيسي لـ Final Fantasy 16.
لمزيد من المعلومات حول لعبة تقمص الأدوار القادمة ، تأكد من إطلاعك على كل ما نعرفه عن Final Fantasy 16. وبالنسبة للمهتمين بلعبة MMORPG التي حازت على إعجاب النقاد ، اطلع على جميع التفاصيل من مقطورة FFXIV Endwalker المعيارية ومجموعات الدروع الجديدة للتوسعة.
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