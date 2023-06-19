Final Fantasy 16 получит однодневный патч, несмотря на то, что Square Enix предлагает иное

Final Fantasy 16 присоединится к любой другой игре, получив однодневный патч, хотя Square Enix ранее указывала, что этого не будет.

Как я уже заметил MP1STПродюсер Final Fantasy 16 Наоки Йошида подтвердил, что игра получит обновление размером примерно 300 МБ, когда оно будет выпущено в течение Прямой эфир перед запуском.

Это контрастирует с комментариями директора Хироси Такаи, который в мае заявил, что разработчик не планирует выпускать однодневное обновление. Говорю с Детективная играТакаи сказал, что это связано с тем, что команда уверена в своем окончательном дизайне Final Fantasy 16 и хочет обеспечить доступ к игре в автономном режиме.

Йошида и команда разработчиков принесли извинения за включение однодневного патча, но пояснили, что это не обязательная загрузка, что в игру по-прежнему можно играть в автономном режиме и она будет включена в предварительную загрузку цифровых версий.

Обновление, конечно, относительно простое, по сравнению с некоторыми другими недавними примерами. Star Wars Jedi: Survivor, еще одна однопользовательская игра, требует несколько десятков гигабайт в день для одного обновления и никак не может быть воспроизведена без подключения к Интернету.

Обновление Final Fantasy 16 исправит некоторые незначительные ошибки сценариев, улучшит производительность в нескольких местах и ​​исправит фоновые ошибки, которые останавливали прогресс или вызывали сбои в очень специфических обстоятельствах.

Игра была запущена 22 июня, но Square Enix предупредила, что спойлеры, возможно, уже просочились в Интернет из-за «незаконного приобретения» физических копий. Тем не менее, фанаты, желающие побаловать себя, могут перейти к игровому вступлению, а прогресс будет перенесен из бета-версии в основную игру.

Райан Динсдейл — независимый репортер IGN. Он будет говорить о Ведьмаке весь день.