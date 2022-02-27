Final Fantasy Origin Получите гирлянду Play Arts Kai персонаж

До релиза Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin еще несколько недель, но Square Enix уже анонсировала собственного персонажа.

Рай незнакомца: Происхождение Final Fantasy До его релиза еще несколько недель, но Square Enix уже анонсировала индивидуальную фигурку.

На рисунке изображен величественный Гарланд и его часть бренда Play Arts Kai, известного своими фигурками Square Enix.

Он доступен для предзаказа на Магазин Square Enix за 239,99 долларов США, в настоящее время скидки составляют 216,00 долларов США.

Фигурка имеет длину 12,99 дюйма и поступит в продажу в марте 2023 года.

Ниже вы можете найти официальное описание и галерею скриншотов.

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Эта фигура, полностью закутанная в глубокую черную броню и устрашающий шлем, является зловещим, но уважительным изображением персонажа.Каждой детали было уделено большое внимание, от тонких элементов дизайна, видимых на доспехах, до палубы его большого меча. тканевая мантия включает в себя провода, которые позволяют принимать динамичные позы.Плечи.Пояс выигрывает от специальной структуры суставов, что позволяет бесшовное соединение даже с его сложной формой.Он включает в себя массивный меч — длина самой формы — который усиливает величественное присутствие Гарланда, а также как выразительные руки, которые позволяют воссоздавать позы прямо из игры».

Если вы хотите узнать больше о Незнакомец из рая Final Fantasyкоторый на самом деле разработан Team Ninja Koei Tecmo, вы можете проверить оригинальный трейлер, Первые скриншоты и арти другой Последний трейлер.

Игра выйдет 18 марта 2022 года для PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series X | С и ПК.