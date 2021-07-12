Final Fantasy XIV очень популярна даже в полностью распроданной цифровой версии.

Последняя фантазия XIVЗнаменитая MMO-игра Пытаться найти Квартира в Сан-Франциско в цифровом виде сходит с полок. В настоящее время, войдя в магазин Square Enix, вы, скорее всего, столкнетесь с препятствием на пути покупки кода загрузки для игры.
Ночлег, игроки Reddit и игровой форум Сброс настроек Я заметил, что Final Fantasy XIV Полная версия– Комплект, включающий базовую игру вместе с ее расширениями, нельзя было купить в магазине его издателя. Фактически, на данный момент вы не можете купить Компьютер или же PlayStation 4 скачать код игры на сайте Square Enix; Попытка сделать это показывает кнопку «очередь» вместо типичной опции «добавить в корзину». (В настоящее время вы можете купить Final Fantasy XIV Полная версия нет случая Mac. Вы также можете добавить его в корзину на готовить на пару и Магазин PlayStation.)
Странно, правда? Вы думали, что игра закончится только из-за физических ограничений – дисков, упаковки и других продуктов, зависящих от Постоянно истощающееся сырье. В конце концов, код бесконечен. Так что, по-видимому, эти ограничения как-то связаны с возможностями игрока, поскольку внезапный приток игроков не принесет большого успеха на серверах. (Представители Square Enix не сразу ответили на запрос о комментарии.)
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Последняя фантазия XIVНесмотря на свою популярность в целом, в настоящее время наблюдается наплыв геймеров. Ранее в этом месяце PCGamesN заостренный кто – который FFXIV Это побило небывалый рекорд по количеству одновременных игроков в Steam. По данным Square Enix, в настоящее время в игре зарегистрировано более 22 миллионов учетных записей. Логично, что компания хотела бы искусственно задушить новую базу игроков – по крайней мере, немного.
But Square clearly doesn’t want to limit players too much. In a press release this morning, Square Enix announced “the longest free login campaign” ahead of Endwalker расширениеПредложите возвращающимся игрокам повышение платы за подписку на 14 дней. Это предложение заканчивается 23 августа.
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