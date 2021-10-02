Final Fantasy XVI будет иметь расширенную систему древа навыков.

В течение TGS Интервью 2021 С участием Последняя фантазия создатель сериала Хиронобу Сакагути, Последняя фантазия XVI Продюсер Наоки Ёсида сообщил, что в грядущей игре будет «расширенная» система дерева навыков. Ёсида также отметил, что решение включить деревья навыков было принято, чтобы обеспечить ощущение «развития» персонажа таким образом, чтобы игрок чувствовал себя уникальным и личным.

обсуждение фантазияСакагути заявил, что «одно из лучших ощущений» при игре в РПГ – это открытие нового дерева навыков. Сакагути отмечает, что одним из важных аспектов ролевых игр является возможность настраивать персонажей в рамках заранее определенных ограничений.

Для этого Ёсида раскрыл это. Последняя фантазия XVI Он будет содержать дерево навыков, которое «расширяется» аналогично Фантазия. Объясняя решение, Ёсида согласился с Сакагути и сказал:

Обычно есть два способа сыграть персонажа. Вы можете поставить себя на место заранее определенного героя или просто полюбить его. [Final Fantasy] 14Вы можете стать своим героем. Но даже если вы «играете» за заранее определенного героя, лучше всего иметь некоторое представление о настройке в развитии персонажа, поскольку он предлагает более широкие возможности игрового процесса.

Кроме того, Ёсида заявил, что был впечатлен играми, созданными Сакагути, и их способностью заставить игроков почувствовать себя главным героем истории. Сакагути также похвалил Последняя фантазия XIV За его способность заставлять игроков чувствовать себя воинами света, даже когда они окружены другими игроками. Примечательно, что Сакагути также проявлял интерес к написанию FFXIV Сценарий или, может быть, разработка новых костюмов для MMORPG.

Последняя фантазия XVI В настоящее время у него нет даты релиза, и Ёсида ранее заявлял, что работает над этим. Оба FFXIV А также FFXVI.