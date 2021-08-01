Finmin продлил антидемпинговые пошлины на импорт ПТФЭ из России

Минфин продлил еще на месяц действие действующих антидемпинговых пошлин на импорт ПТФЭ из России. По данным Департамента доходов, срок действия антидемпингового сбора истечет 30 ноября по сравнению с ранее установленным 31 октября.

Последний шаг налогового департамента последовал после того, как Генеральный директорат по торговым средствам (DGTR) Министерства торговли обратился с просьбой о дополнительном продлении антидемпинговых пошлин на импорт ПТФЭ из России.

ПТФЭ в основном используется в электрической, электронной, механической и химической промышленности из-за его уникальных свойств, таких как химическая инертность, электрическая и теплоизоляция, а также выдающиеся электрические свойства в широком диапазоне частот.

Напомним, что в июне 2016 года Министерство финансов ввело окончательную антидемпинговую пошлину в размере 739,77 долларов за метрическую тонну на импорт ПТФЭ из России сроком на пять лет. Срок действия этой пошлины истекал 5 июня этого года, но был продлен до 31 октября после начала расследования DGTR в феврале этого года в рамках 4-го обзора заката, чтобы продолжить введение антидемпинговых пошлин на импорт ПТФЭ из России. Главное управление экологического контроля рекомендовало продлить антидемпинговые обязанности после позднего начала аудиторских расследований.

Компания Gujarat Fluorochemicals Limited подала ходатайство о проведении четвертого пересмотра расследования импорта ПТФЭ из России.