Fire Emblem Engage 1.3.0 теперь доступен, вот полные примечания к патчу

Это большая неделя на фронте Nintendo с ожидаемыми всевозможными играми и загружаемым контентом. Для начала у нас есть новое обновление Fire Emblem Engage.
В версии 1.3.0 выпущена третья волна загружаемого контента (DLC) игры. Среди них возвращающиеся лица Хром и Робин «Эмблема уз», а также Вероника «Эмблема героев».
Nintendo также выпустила несколько примечаний к патчу, в которых описывается, чего ожидать игрокам. Как обычно, есть несколько исправлений ошибок, чтобы сделать игру в целом более «приятной», а также несколько других дополнительных обновлений.
Вот полное изложение, любезно предоставленное страницей поддержки Nintendo:
Логотип Clash — вер. 1.3.0 (выпущена 7 марта 2023 г.)
Общие обновления
- Совместимость с волной 3 Expansion Pass.
- Начиная с главы 7, вы сможете обменивать предметы, найденные в древнем колодце Сомниэля.
- Вам нужно будет поговорить с владельцем арсенала.
- Теперь вы можете использовать приобретение навыков на арене.
- Проблемы были исправлены, чтобы обеспечить более приятный игровой процесс.
Если вы заинтересованы в новой волне DLC, вам необходимо приобрести пропуск на расширение Fire Emblem Engage за 29,99 долларов США или региональный эквивалент. В общей сложности он включает в себя доступ к четырем волнам DLC — четвертая волна должна быть выпущена в конце этого года. Он добавит новый сюжетный сценарий, новых персонажей и многое другое.
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