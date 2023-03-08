Fire Emblem Engage 1.3.0 теперь доступен, вот полные примечания к патчу

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Это большая неделя на фронте Nintendo с ожидаемыми всевозможными играми и загружаемым контентом. Для начала у нас есть новое обновление Fire Emblem Engage.

В версии 1.3.0 выпущена третья волна загружаемого контента (DLC) игры. Среди них возвращающиеся лица Хром и Робин «Эмблема уз», а также Вероника «Эмблема героев».

Nintendo также выпустила несколько примечаний к патчу, в которых описывается, чего ожидать игрокам. Как обычно, есть несколько исправлений ошибок, чтобы сделать игру в целом более «приятной», а также несколько других дополнительных обновлений.

волна 3 из #огненная эмблема Expansion Pass уже вышел! Добавьте в свою команду следующие логотипы: ↑ Крам и Рубин, Логотип Бонда

🔵 Вероника, Эмблема Чемпионовhttps://t.co/SGZ7dGSbrB pic.twitter.com/fCI2C0LART Нинтендо Америки 8 марта 2023 г.

Вот полное изложение, любезно предоставленное страницей поддержки Nintendo:

Логотип Clash — вер. 1.3.0 (выпущена 7 марта 2023 г.)

Общие обновления

Совместимость с волной 3 Expansion Pass.

Начиная с главы 7, вы сможете обменивать предметы, найденные в древнем колодце Сомниэля. Вам нужно будет поговорить с владельцем арсенала.

Теперь вы можете использовать приобретение навыков на арене.

Проблемы были исправлены, чтобы обеспечить более приятный игровой процесс.

Если вы заинтересованы в новой волне DLC, вам необходимо приобрести пропуск на расширение Fire Emblem Engage за 29,99 долларов США или региональный эквивалент. В общей сложности он включает в себя доступ к четырем волнам DLC — четвертая волна должна быть выпущена в конце этого года. Он добавит новый сюжетный сценарий, новых персонажей и многое другое.