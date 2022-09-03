Firefly Edition The Last of Us PS5 доставили в ужасном состоянии

Сони совершила большую ошибку Плейстейшен Директ эксклюзивный Наше последнее: часть первая Firefly Edition — Не вложили средства в достаточно хорошую упаковку. Любой, кто покупает лимитированную серию за 100 долларов, делает это в целях коллекционирования — некоторые предварительные заказы даже были в процессе. Помечено до 450 долларов США на аукционных сайтах Когда упаковка была распродана ранее в этом году, фанаты могут ожидать, что чехол будет оригинальным по прибытии.
К сожалению, есть широко распространенные примеры того, как эти предметы появляются в ужасном положении. Если бы он был один, мы бы поставили его в беду, но примеров повреждений десятки и десятки. Твиттер. В некоторых случаях тонкий бумажный конверт был разорван, в других случаях клей, которым был запечатан конверт, прилипал к картонному конверту, создавая беспорядок.
Что еще хуже, потому что это полностью распроданное коллекционное издание, Sony не предлагает альтернатив — Только возврат. Хотя это хорошо (хотя и ожидаемо), что потребители все еще могут получить возмещение за поврежденный продукт, те, кто купил эту версию, сделают это, потому что они фанаты и действительно хотели добавить версию Firefly в свою коллекцию.
Вы заказывали одно из коллекционных изданий? И до какого состояния вы дошли? Дайте нам знать в комментариях ниже.
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