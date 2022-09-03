Firefly Edition The Last of Us PS5 доставили в ужасном состоянии

Сони совершила большую ошибку Плейстейшен Директ эксклюзивный Наше последнее: часть первая Firefly Edition — Не вложили средства в достаточно хорошую упаковку. Любой, кто покупает лимитированную серию за 100 долларов, делает это в целях коллекционирования — некоторые предварительные заказы даже были в процессе. Помечено до 450 долларов США на аукционных сайтах Когда упаковка была распродана ранее в этом году, фанаты могут ожидать, что чехол будет оригинальным по прибытии.

К сожалению, есть широко распространенные примеры того, как эти предметы появляются в ужасном положении. Если бы он был один, мы бы поставили его в беду, но примеров повреждений десятки и десятки. Твиттер. В некоторых случаях тонкий бумажный конверт был разорван, в других случаях клей, которым был запечатан конверт, прилипал к картонному конверту, создавая беспорядок.

То же самое… для моего брата и меня… очень злые. pic.twitter.com/AGsSHsNx5m— Греческий Гром (@Joshhawks92) 2 сентября 2022 г.

Ну, вот так была доставлена ​​моя версия Firefly The Last of Us Part 1. Я не удивлен @Игровая приставка. К кому обратиться для замены коробки? Я открываю его, несмотря ни на что, потому что я должен иметь возможность играть в игру после ее выпуска. Встроить твит @игривый щенок pic.twitter.com/ZOrXC81iXm— Коннор собирает! (SuperClashGamin) 2 сентября 2022 г.

Что еще хуже, потому что это полностью распроданное коллекционное издание, Sony не предлагает альтернатив — Только возврат. Хотя это хорошо (хотя и ожидаемо), что потребители все еще могут получить возмещение за поврежденный продукт, те, кто купил эту версию, сделают это, потому что они фанаты и действительно хотели добавить версию Firefly в свою коллекцию.

Вы заказывали одно из коллекционных изданий? И до какого состояния вы дошли? Дайте нам знать в комментариях ниже.