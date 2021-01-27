Firefox 85 отказывается от Flash и усиливает защиту конфиденциальности

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Вы это слышите? Это последний вздох Adobe Flash, который, возможно, окончательно устарел из-за выпуска Mozilla. Firefox 85 Вторник.

Пока что Firefox был последним из устаревших диапазонов, поддерживающих Flash. Сначала Apple Программа отклонена В 2010 году, запретив его использование на iPhone, а затем снова в 2020 году, отказавшись поддерживать его в Safari 14, Google и Microsoft отказались от него в начале этого года, выпустив Chrome версии 88 и Edge 88 соответственно. Хотя это программное обеспечение было пионером в области игр, видео и веб-анимации, Adobe объявила ранее Долгосрочная стратегия прекращения обновлений и распространения Flash Player, а также поощрение создателей к переносу любого одобренного контента в самые последние открытые форматы.

Помимо некоторых заметных упущений, Firefox 85 также добавил некоторые интересные новые функции, в том числе Разделить сеть Он защищает пользователей от отслеживания супер cookie, разделяя кеш браузера для каждого веб-сайта.

На протяжении многих лет были обнаружены инструменты отслеживания, хранящие идентификаторы пользователей в виде суперпользователей во все более облачных частях браузера, включая Флэш-память И ETagsИ и HSTS Флаги, – написала Mozilla в своем блоге. – Изменения, которые мы вносим в Firefox 85, значительно снижают эффективность превосходных файлов cookie на основе кеша, поскольку исключают возможность трекера использовать их на веб-сайтах.

Другие большие дополнения включают изменения в том, как страницы с закладками хранятся в браузере, а также возможность Удалить все сохраненные учетные данные Нажав одну кнопку, вы можете облегчить жизнь Пользователи, которые совместно используют компьютер или Необходимо очистить ваш браузер по соображениям конфиденциальности .