Fitbit Charge 5 Leaks раскрывает новый цветной сенсорный экран

В год, когда все касалось Wear OS, похоже, Fitbit посвящает 2021 год своим трекерам. После добавления Luxe в линейку прошлой весной мы наблюдаем возможную утечку 5 комиссионных за эту осень.

Эти предложения любезно предоставлены Эваном Блассом из щебетать Субботние картинки. С первого взгляда, по слухам, Charge 5 заимствует серьезные дизайнерские решения из недавно выпущенного люкс Отслеживается по изогнутому цветному сенсорному экрану. По бокам, похоже, что Fitbit также продолжает использовать емкостные элементы управления, которые компания представила на Заряд 3 вместо кнопок. Решение придерживаться емкостных элементов управления было не совсем популярным, многие жалуются, что их нелегко использовать во время тренировки. Что касается ремня Цвет, похоже, мы увидим как минимум три Кремовый, черный и голубовато-серый варианты. Между тем, похоже, что корпус трекера будет в черном, серебряном и золотом цветах.

Однако мы не можем много рассказать о Charge 5, поскольку рендеры не включают взгляд на его матрицу датчиков. Вероятно, можно с уверенностью предположить, что вы получите все обычные вещи, такие как акселерометры, гироскопы, барометры, SpO2 и оптические датчики сердечного ритма. Вполне вероятно, что у вас также есть встроенный GPS. Долгожданная функция наконец-то добавлена ​​в File Заряд 4 Весной 2020 года вместе с платежами NFC. Это также поможет отличить его от Luxe, в котором отсутствуют обе эти функции и который предназначен для более современного обычного пользователя. Но, кроме дизайна, каких-либо других серьезных изменений мы вряд ли увидим. (Может, датчик температуры кожи добавить?)

Линия Charge в течение многих лет в основном регулярно обновлялась, и, как один из самых популярных продуктов компании, Fitbit принял стратегию «если не сломается». Интересным моментом будет время автономной работы. Многодневное время автономной работы Fitbit помогает выделять его гаджеты в мире, где все чаще доминируют умные часы премиум-класса, которые могут работать не более суток. Однако цветные сенсорные экраны потребляют больше энергии по сравнению с монохромными экранами. С Luxe это не было проблемой, но, опять же, в Luxe не было встроенного GPS.

G / O Media может получить комиссию

Имеет смысл только то, что Fitbit в этом году больше сосредоточится на своих трекерах. Не только Вывести горящие пушки в прошлом году, но также маловероятно, что он добьется больших успехов в области умных часов премиум-класса до следующего года. Генеральный директор Джеймс Парк сказал на конференции Google I / O, что компания сделает это. Работает на умных часах Wear OS 3Недавно в Google заметили, что новая платформа появится не часами, в отличие от Samsung. Не ранее середины 2022 г.. Это также даст Qualcomm время образовывать ад И предоставить носимые чипы с использованием технологий от это десятилетие.

Нам не придется долго ждать, чтобы узнать больше о Charge 5. В целом, Fitbit поддерживает периодичность запуска весной и осенью и обычно проводит мероприятие по запуску где-то в конце августа.