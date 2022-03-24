Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний

Солнце восходит из-за небоскребов Московского международного делового центра, также известного как «Москва-Сити», в Москве, Россия, 23 апреля 2018 года. Снимок сделан с длительной выдержкой. Фото: Антон Ваганов/Reuters

(Рейтер) — Агентство кредитных рейтингов заявило в среду, что Fitch отзовет кредитные рейтинги всех российских компаний и своих дочерних компаний, чтобы соответствовать санкциям Европейского Союза, поскольку западные страны ужесточают контроль над экономикой Москвы.

Компания заявила, что рейтинги будут отозваны до 15 апреля. Его материнская компания Fitch Group уже приостановила свою деятельность в России в начале этого месяца.

Последний шаг был сделан через несколько дней после того, как рейтинговая компания S&P Global Ratings объявила о своем намерении отозвать рейтинги всех российских компаний до 15 апреля.

Группа многонациональных компаний из разных отраслей начала уходить из России, столкнувшись с давлением, требующим выступить против вторжения страны в Украину, и со стороны правительств, стремящихся изолировать Москву.

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