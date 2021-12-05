Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB, прогноз — стабильный

Москва, 4 декабря. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта России по иностранной валюте на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

Краткосрочный РДЭ России подтвержден в F2.

«Рейтинги РДЭ России« BBB »поддерживаются ее очень сильным внешним балансом, который является самым низким уровнем государственного долга в сопоставимой группе», — говорится в сообщении агентства.

Эти факторы были нивелированы геополитическими рисками, более слабым одноранговым управлением, более низким потенциалом роста ВВП и высокой зависимостью от сырьевых товаров, говорится в отчете.

Агентство также отметило, что сообщения о сосредоточении российских войск вдоль украинской границы подчеркивают геополитические риски и санкции. Однако эксперты считают, что до сих пор неясен стратегический расчет фактического вторжения. Таким образом, в основном случае Fitch не предполагает, что ситуация перерастет в прямую войну с Украиной.

В то же время Fitch видит значительные риски в введении дополнительных санкций против России. Однако он не предполагает широкомасштабных санкций в отношении энергетического сектора, не препятствует российским банкам совершать операции в долларах США или препятствует обслуживанию существующего суверенного долга.

По данным агентства, введенные в апреле прошлого года санкции США, которые препятствовали покупкам США первичного долга в рублях, оказали слабое влияние, отчасти из-за и без того ограниченного иностранного участия на первичном рынке и способности российских банков поглощать государственный долг. долг.

Fitch ожидает, что рост ВВП восстановится до 4,4% в 2021 году за счет восстановления внутреннего спроса, а затем замедлится до 2,6%. В 2023 году рост замедлится до 2,9%.

Fitch ожидает еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов в декабре до 8,25%.

Ожидается, что инфляция снизится до 4,4% в конце 2022 года и вернется к целевому показателю в 4% в 2023 году.

Русский ответ

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин России с оптимизмом смотрит на решение Fitch подтвердить рейтинг дефолта российского долгосрочного валютного эмитента на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

«Мы с оптимизмом смотрим на сегодняшнее решение Fitch Ratings о подтверждении долгосрочного РДЭ России в иностранной валюте на уровне BBB со стабильным прогнозом. Среди факторов, обосновавших это решение, агентство назвало самый низкий уровень государственного долга в группе сопоставимых компаний. и сообщил журналистам о росте финансовых резервов «, — сказал он журналистам. — и о надежной макроэкономической структуре, созданной правительством России и Банком России.

«Сочетание вышеперечисленных факторов обеспечивает устойчивость российской экономики перед возможными внешними потрясениями», — добавил министр.