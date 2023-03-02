Fitness Circuit для Switch появится на западе 26 мая.

Spike Chunsoft выпустит игру-тренировку фитнес-схема Издатель анонсировал Switch 26 мая на Западе.

фитнес-схема Впервые он был запущен под названием фитнес-бегун 24 ноября 2022 г. в Японии, где он опубликован EXFIT.

Вот обзор игры от Spike Chunsoft:

на

10 минут в день, три дня в неделю.

фитнес-схема Super Circuit Training, альтернативный метод упражнений, использует аэробные упражнения и силовые упражнения для эффективного сжигания калорий, повышения выносливости и улучшения мышечной силы за короткий период времени. Этот метод рассчитан на высокий тренировочный эффект, поэтому вам не нужно играть каждый день. Выполняйте обычную тренировку всего за 10 минут в день три дня в неделю. * Эффекты и результаты упражнений будут варьироваться от человека к человеку.

Ключевая особенность

Тренируйтесь в любое время и в любом месте — Fitness Circuit не требует ничего, кроме небольшого пространства для передвижения и контроллеров Joy-Con™. Нет необходимости в дополнительном оборудовании или переполненных тренажерных залах.

— Fitness Circuit не требует ничего, кроме небольшого пространства для передвижения и контроллеров Joy-Con™. Нет необходимости в дополнительном оборудовании или переполненных тренажерных залах. Круговая тренировка для всех — Любой может играть. Fitness Circuit предлагает тренировки с учетом ваших индивидуальных потребностей и предпочтений.

— Любой может играть. Fitness Circuit предлагает тренировки с учетом ваших индивидуальных потребностей и предпочтений. Веселая рутина — Просто подбирайте подсказки к упражнениям, чтобы помочь бегуну на экране показать яркое и увлекательное представление. Интересно играть и смотреть.

— Просто подбирайте подсказки к упражнениям, чтобы помочь бегуну на экране показать яркое и увлекательное представление. Интересно играть и смотреть. Играть с друзьями Сделайте это групповым упражнением. Fitness Circuit поддерживает многопользовательский режим для 4 человек*, так что вы можете играть и соревноваться вместе, чтобы получить максимальную отдачу от тренировки.

Фитнес-бегуны и актеры озвучивания

фитнес-схемаПолностью красочные персонажи озвучены некоторыми из ваших любимых звезд аниме на английском и японском языках.