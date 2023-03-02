Fitness Circuit для Switch появится на западе 26 мая.

Spike Chunsoft выпустит игру-тренировку фитнес-схема Издатель анонсировал Switch 26 мая на Западе.
фитнес-схема Впервые он был запущен под названием фитнес-бегун 24 ноября 2022 г. в Японии, где он опубликован EXFIT.
Вот обзор игры от Spike Chunsoft:
на
10 минут в день, три дня в неделю.
фитнес-схема Super Circuit Training, альтернативный метод упражнений, использует аэробные упражнения и силовые упражнения для эффективного сжигания калорий, повышения выносливости и улучшения мышечной силы за короткий период времени. Этот метод рассчитан на высокий тренировочный эффект, поэтому вам не нужно играть каждый день. Выполняйте обычную тренировку всего за 10 минут в день три дня в неделю. * Эффекты и результаты упражнений будут варьироваться от человека к человеку.
Ключевая особенность
- Тренируйтесь в любое время и в любом месте — Fitness Circuit не требует ничего, кроме небольшого пространства для передвижения и контроллеров Joy-Con™. Нет необходимости в дополнительном оборудовании или переполненных тренажерных залах.
- Круговая тренировка для всех — Любой может играть. Fitness Circuit предлагает тренировки с учетом ваших индивидуальных потребностей и предпочтений.
- Веселая рутина — Просто подбирайте подсказки к упражнениям, чтобы помочь бегуну на экране показать яркое и увлекательное представление. Интересно играть и смотреть.
- Играть с друзьями Сделайте это групповым упражнением. Fitness Circuit поддерживает многопользовательский режим для 4 человек*, так что вы можете играть и соревноваться вместе, чтобы получить максимальную отдачу от тренировки.
Фитнес-бегуны и актеры озвучивания
фитнес-схемаПолностью красочные персонажи озвучены некоторыми из ваших любимых звезд аниме на английском и японском языках.
- Наоми — (озвучивает Эми Лу на английском языке, Кана Ханадзава на японском языке)
- Луч — Озвучивает Ховард Ван на английском языке, Нацуки Ханаи на японском языке)
- кармин — (Озвучивает Дженнифер Люси на английском языке, Нана Мизуки на японском языке)
- Маверик — (Озвучивает Мик Лауэр на английском языке, Хироки Ясумото на японском языке)
- г — (Озвучивает Эмбер Мэй на английском языке, Маая Учида на японском языке)
- выше — (озвучивает Кен Юнгблот Мори на английском языке, Такахиро Сакураи на японском языке)
Просмотрите новый набор скриншотов в галерее. Посетите официальный сайт здесь.
скриншоты
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».