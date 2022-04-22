Five Eyes Warning предупреждает о повышенном риске российских кибератак

Учреждениям критической инфраструктуры в Великобритании было настоятельно рекомендовано усилить свою защиту от кибербезопасности, поскольку они сталкиваются с повышенным риском кибератак, спонсируемых российским государством (Доминик Липински/PA) (Архив PA)

Организации критической инфраструктуры в Великобритании были призваны усилить свою защиту от кибербезопасности, поскольку они сталкиваются с повышенным риском Русский Кибератаки, спонсируемые государством.

Предупреждение, вынесенное пятью глаза Разведывательный альянс, состоящий из Великобритании, Австралии и Канады, Новая Зеландия и СШАпредупредил, что российское правительство изучает варианты потенциальных кибератак против важных организаций, таких как ГСЗи атомные электростанции и части гражданской службы.

Согласно предупреждению, «передовые разведывательные данные» указывают на то, что хакеры в российском правительстве стремятся участвовать в «злонамеренной киберактивности» в ответ на «беспрецедентные экономические санкции», введенные против России после ее вторжения в Украину.

Существуют также риски, связанные со многими киберпреступными группировками, заявившими о своей поддержке России (Питер Бирн/PA) (PA Media)

Также есть опасения, что хакеры нацелены на критическую инфраструктуру в странах, которые оказали «материальную поддержку» украинским силам.

Существуют также риски, связанные со многими группами киберпреступников, которые обещали свою поддержку России. Среди них Killnet, группа, которая взяла на себя ответственность за недавнюю DDoS-атаку на аэропорт США, который, по мнению группы, поддерживал Украину.

В ответ на повышенные риски в предупреждении Five Eyes Alert указывается ряд немедленных действий, которые критически важные инфраструктурные организации могут предпринять для «подготовки и смягчения потенциальных киберугроз».

Они включают в себя обновление программного обеспечения в режиме реального времени, принудительную многофакторную аутентификацию, защиту и мониторинг «потенциально опасных» служб, таких как протоколы удаленного рабочего стола, а также информирование и обучение конечных пользователей.

Канцлер Ланкастера Стив Барклай, министр, отвечающий за кибербезопасность, сказал Daily Telegraph: «Кибератаки не признают физических или географических границ, а планирование и инвестиции в киберустойчивость никогда не были так важны».