Flow La Movie погиб в авиакатастрофе в Доминиканской республике

Сообщается, что пуэрториканский музыкальный продюсер Фло Ла Мови, его давний партнер и их 4-летний сын были среди девяти человек, погибших в результате крушения небольшого самолета, на котором они находились в Доминиканской Республике в среду.

Оператор самолета Helidosa Aviation Group сообщила в Twitter, что самолет с семью пассажирами и двумя членами экипажа направлялся в Орландо, штат Флорида, когда он упал при попытке приземлиться вскоре после взлета из аэропорта Эль-Игуэро.

Сообщается, что одним из пассажиров рейса был пуэрториканский музыкальный продюсер Фло Ла Мови (слева). Instagram

Сотрудники служб экстренной помощи и власти патрулируют окрестности международного аэропорта Лас-Америкас в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, 15 декабря 2021 года. Франческо Споторно / EPA-EFE / SHOT

Компания заявила, что не сразу понятно, почему пилоты отменили рейс, но они пытались приземлиться в международном аэропорту Лас Америкас в Санто-Доминго, столице Доминиканской Республики.

По данным Helidosa Aviation, музыкальный продюсер, настоящее имя которого Хосе Анхель Эрнандес, находился в самолете с шестью своими родственниками.

Одной из других жертв была Дебби фон Мари Хименес Гарсия, 31 год, установлен людьми Как партнер Flow в течение семи лет.

Flow La Movie летела с родственниками в международный аэропорт Лас Америкас. Рейтер

Власти патрулируют международный аэропорт Лас-Америкас в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, где разбился самолет, летевший в Майами. Франческо Споторно / EPA-EFE / SHOT

В сообщении говорится, что Джейден Эрнандес, 4-летний сын пары, также был убит.

Helidosa Aviation Выявление других умерших родственников Такие, как Кейлян Эрнандес, Йейлианис Джеишлимар Мелендес Хименес и Йесиэль Ябдиэль Сильва.

Компания назвала двоих погибших Луисом Альберто Эльгори и Виктором Эмилио Эррера.

Flow наиболее известен тем, что продюсировал песни на латиноамериканском языке, такие как «Te Boté». Музыканты Джей Балвин и Дон Омар откликнулись на трагедию в социальных сетях.

Он также продюсировал «La Jeepeta» для New Garcia, Bray, Guanca и «Wow Remix» с Брайантом Майерсом, Архангелом, Ники Джем, Альфой и Дэрилом.

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