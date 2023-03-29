Flutter Entertainment урегулировала дело SEC FCPA о неправомерных выплатах российским консультантам на 4 миллиона долларов | Волкофф Юридическая Группа

Flutter Entertainment, бывший владелец PokerStars, согласилась выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам 4 миллиона долларов за неправомерные выплаты российским консультантам в результате действий, совершенных Star Group, бывшим владельцем PokerStars.. Flutter купила PokerStars в 2020 году. Flutter — это компания, занимающаяся играми и спортивными ставками, базирующаяся в Ирландии.

Flutter был отмечен за нарушения FCPA, совершенные Stars Group до приобретения Flutter. Принудительные действия SEC подчеркивают риски, связанные с приобретениями, и необходимость проведения комплексной проверки перед приобретением.

До приобретения Flutter PokerStars Stars Group в 2014 году приобрела Oldford Group и унаследовала российские операции Oldford Group и российских консультантов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сослалась на выплату Stars Group российским консультантам в размере около 8,9 млн долларов за легализацию покера в России. Stars Group проводила эту лоббистскую кампанию с 2015 по 2020 год.

Stars Group не поддерживает адекватную систему для проведения комплексной проверки третьих лиц или обеспечения соблюдения письменных контрактов. Stars Group изначально не нанимала сторонних консультантов в России, но ранее консультанты были наняты Oldford Group, которая была приобретена Stars Group в 2014 году.

Комиссия по ценным бумагам и биржам ясно дала понять, что текущая политика требует от сотрудников проявлять должную осмотрительность по отношению к третьим сторонам, включая проверку биографических данных, рекомендации и письменные контракты. Однако Stars Group не проводила комплексную проверку российских консультантов ни в рамках приобретения Oldford Group в 2014 году, ни в последующие месяцы.

После приобретения PokerStars Flutter внесла изменения в свою программу соответствия и средства контроля бухгалтерского учета, чтобы идти в ногу с операциями Flutter. Flutter реализовал ряд улучшений в области регулирования и соответствия требованиям.

Выплаты Stars Group российским консультантам в течение пятилетнего периода были направлены на компенсацию: (i) покупки новогодних подарков для физических лиц, в том числе для государственных служащих России; и (ii) платежи Роскомнадзору, российскому государственному органу, ответственному за администрирование фильтров интернет-цензуры.

SEC описала несколько конкретных примеров неправомерных платежей.

В июне 2015 года консультант представил счет на 57 000 долларов США для оплаты услуг юристов для подготовки законопроекта для Государственной Думы о легализации азартных игр в Интернете. Однако не было никаких записей о том, какие именно адвокаты были назначены, о характере законодательства и о фактическом оказании услуг. Канцлер потребовал немедленной оплаты счета, заявив, что закон может быть отклонен, если «мы не заплатим на этой неделе». Сотрудник по рассмотрению расходов больше не спрашивал и согласился оплатить счет.

В 2016 году Stars Group произвела два отдельных платежа в размере почти 22 000 долларов США консультанту, чтобы компенсировать платежи Роскомнадзору. Однако не было никаких доказательств платежей, и расходы были указаны как «плата за давление».

Starz Group инициировала этот вопрос правоприменения, добровольно сообщив Комиссии по ценным бумагам и биржам после начала проверки потенциальных нарушений, связанных со взяточничеством. Спасибо Flutter за сотрудничество и реализацию их программы соответствия. Flutter ушел с российского рынка после вторжения России в Украину.

Stars Group приняла политику, требующую должной осмотрительности с учетом рисков, письменных контрактов и одобрения генеральным директором и главным юрисконсультом всех консультантов, лоббистов и юристов. Несмотря на эти требования политики, компания продолжала производить неправомерные выплаты российским консультантам в нарушение своей политики.

В 2017 году Stars Group подписала новые контракты с российскими консультантами. Контракты включали положения о борьбе со взяточничеством и коррупцией, но компания не обеспечила соблюдение этих положений. Консультанты предоставили счета, которые не содержали деталей или описаний предоставленных услуг. До 2019 года сотрудники Stars Group не проверяли счета на предмет фактического оказания услуг.

При этом Stars Group проигнорировала несколько тревожных сигналов, связанных с участием российских консультантов. Например, SEC процитировала Star Group с российской консалтинговой фирмой в январе 2015 года, которая была зарегистрирована в Белизе и имела платежный счет в Латвии.