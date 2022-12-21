Fornite Fine от FTC стоимостью 520 миллионов долларов знаменует собой новую эру: регулирование дизайна

рисунок : вакивит ( биржевая борьба )

В широком урегулировании, объявленном в понедельник, Федеральная торговая комиссия Epic Games оштрафована 520 миллионов долларов после того, как создателя Fortnite обвинили в различных сомнительных методах ведения бизнеса. Жалоба затрагивает целый ряд вопросов, от предполагаемых нарушений неприкосновенности частной жизни детей до принуждения пользователей к совершению непреднамеренных покупок, но есть общая тема: вводящий в заблуждение дизайн.

Epic согласилась внести ряд изменений в свои интерфейсы в рамках урегулирования, например, добавить трения в процесс покупки, чтобы избежать случайных платежей, новую систему мгновенной отмены покупки и отключение голосовых чатов для несовершеннолетних.

Об этом заявила председатель FTC Лина Хан. заявление. «Защита населения, особенно детей, от вторжений в частную жизнь в Интернете и темных схем является главным приоритетом для комиссии, и эти принудительные действия демонстрируют предприятиям, что FTC расправляется с этими незаконными действиями».

После многих лет дебатов регулирующие органы сосредоточились на манипулятивных возможностях цифровых интерфейсов, и правительство, похоже, готово действовать против них.

сказал Джон Дэвисон, директор по судебным разбирательствам и старший юрисконсульт Electronic Конфиденциальность Информация Center, известный как EPIC (не имеет отношения к Epic Games).

G/O Media может получать комиссию

Законодатели теперь по-новому смотрят на недостатки цифрового дизайна. Они уделяют все больше и больше внимания макету и композиции в Интернете. Обновление прошлогоднего Закона о конфиденциальности потребителей штата Калифорния. Темные узоры запрещены, термин, относящийся к обманчивому замыслу. ок прошло Код дизайна, соответствующий возрасту в сентябре, что обязывает компании уделять первоочередное внимание безопасности и благополучию детей в дизайне онлайн-сервисов. Аналогичный закон с таким же названием вступил в силу в прошлом году в Великобритании. Штраф $30 млн для TikTok— и штат Нью-Йорк рассматривает более агрессивный законопроект о детском дизайне. И федеральные регуляторы в США также берут на себя ответственность: Федеральная торговая комиссия провела семинар по темным паттернам в 2021 году.

«Определенно произошел сдвиг в сторону регулирования дизайна», — сказал Джастин Брокман, директор по технологической политике Consumer Reports и бывший директор по технологическим исследованиям FTC. «Существует признание того, что выбор структуры платформы находится в пределах компетенции регулирующих органов, и больше внимания уделяется тому, чтобы просить компании учитывать другие ценности при разработке продукта». (Раскрытие информации: этот репортер ранее работал в отделе прессы Consumer Reports отдельно от отдела защиты интересов, где работает Брукман.)

Организация проектирования сложна. Вы можете влиять на поведение пользователей, сделав одну кнопку синей, а другую красной, но никто не хочет, чтобы правительство диктовало цвета на веб-сайтах. Однако в таких случаях, как Fortnite, проблемы более заметны.

FTC заявила, что «нелогичная, непоследовательная и запутанная конфигурация кнопок Epic» лишила игроков нежелательных покупок на сотни миллионов долларов. Игроки могут покупать вещи по ошибке, пытаясь вывести игру из спящего режима, или, например, нажав на кнопку мгновенной покупки, расположенную рядом с элементом предварительного просмотра. Когда на проблему пожаловались более миллиона пользователей, Epic якобы проигнорировала их. «Используя внутреннее тестирование, Epic намеренно отказалась от функций отмены и возврата, чтобы их было труднее найти», — говорится в сообщении FTC. Epic замораживала учетные записи пользователей, если они пытались оспорить обвинения со своими компаниями-эмитентами кредитных карт.

«Это урегулирование разбудит компании, и они внимательно рассмотрят то, что FTC считает манипулятивным замыслом, чтобы убедиться, что они не совершают те же действия», — сказал Дэвисон из EPIC.

Возможно, самая удивительная часть урегулирования связана с функцией голосового чата Fornite. Чаты были включены по умолчанию даже для детей, что подвергало детей риску домогательств или даже сексуального насилия. По данным Федеральной торговой комиссии, это нарушает законы о недобросовестной деловой практике. Однако этот аргумент отличается тем, что он рассматривает голосовые чаты как опасные по своей сути и, следовательно, подлежит проверке со стороны регулирующих органов.

«Говорить, что включение голосового чата по умолчанию само по себе вредно, — это совершенно новый принцип FTC. Я не могу вспомнить ни одного похожего случая, когда они говорили бы, что такой выбор дизайна вреден по своей сути», — сказал Брокман.

Это рассуждение может иметь более широкие последствия, учитывая другие технологические функции и услуги, которые могут иметь инсайдерские риски. Подумайте, например, о критике, что алгоритм TikTok вызывает привыкание, или Ссылки на инстаграм При суицидальных мыслях и расстройствах пищевого поведения среди девочек-подростков.

«Fortnite — это, в некотором смысле, платформа для социальных сетей, настолько, что в ней есть функции чата, и FTC заявляет, что компании несут большую ответственность за разработку своих систем для возмещения убытков», — сказал Брокман.

По словам Дэвиссона, поворот Fortnite обнадеживает, особенно если учесть темные режимы в контексте вопросов конфиденциальности. «Существует растущее понимание и признание того, что дизайн платформы и веб-сайта является основным фактором, способствующим извлечению коммерческого наблюдения», — сказал Дэвисон. «Это то, что необходимо решить в рамках более широкой защиты данных».