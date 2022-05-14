Fortnite добавляет Робокопа и ED-209 в магазин предметов Battle Royale

Робокоп, получеловек, гигантская машина, главный герой сатиры Пола Верховена 1987 года о корпоративной жадности эпохи Рейгана, пришел в себя. это электронная игра. Появление Робокопа в игре «Королевская битва» также привносит еще один знакомый элемент оригинального фильма: полную деградацию и унижение ED-209.

Это потому, что теперь вы можете ездить на своем миниатюрном ED-209 благодаря новому выражению в это электронная игра. Игроки также могут использовать отрубленный хвостовик ED-209 в качестве топора в игре. Это называется LEG-209, который также может быть оснащен задней крышкой.

Робокоп, похожий на Христа персонаж, который когда-то добился справедливости, выстрелив преступнику в член, но с тех пор превратился в нечто большее, чем просто крутой персонаж, теперь доступен в качестве одежды в магазине предметов Fortnite. Игроки также могут получить связку с LEG-209, в которой они могут бить товарищей по голове, чтобы направить домашние темы о вреде корпоративной приватизации для государственных служб или что-то в этом роде.

за это электронная играRoboCop собирается вернуться в своей видеоигре. Робокоп: Город изгоевгде-то в 2023 году. Первоначальные создатели и сценаристы РобокопЭдвард Ноймайер и Майкл Майнер пытаются снять новый фильм. Возвращение Робокопакоторый был показан как прямое продолжение первого фильма и игнорирует преемственность сиквелов. Район № 9 И Круглолицый Режиссер Нил Бломкамп когда-то был связан с ним. Возвращение Робокопано с тех пор проект был передан новому директору Эйбу Форсайту.