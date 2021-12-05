Fortnite добавляет Человека-паука и Дуэйна Джонсона для третьей главы

рисунок : Эпические игры

Жалко, что Nintendo использовала слоган «Все здесь!» NS Super Smash Bros. Окончательный, Потому что может быть удобнее Это электронная игра. После вчерашнего окончания второй главы игры онлайн гомункул из ИП Сегодня он перезапустился с третьей главы, в которой прямо сейчас рассказывается о самой большой звезде на планете: человек-паук.

Нравится Другие герои Marvel Во второй главе краулер станет игровым персонажем, если вы купите боевой пропуск, а Daily Bugle — одно из мест, которые вы можете исследовать на новом игровом острове. (К сожалению, не похоже, что подкаст J. Jonah Jameson будет комментировать каждое ваше действие.) игра не позволяет Человек-паук свинг может не включать его вообще.

Человек-паук — не единственный IP-адрес, добавленный в игру. Бронированный персонаж The Foundation, который впервые появился в 6 сезоне главы 2, был озвучен так же, как Дуэйн Джонсон. Джонсон в конечном итоге станет частью королевской битвы вместе с Маркусом Фениксом и Кейт Диаз. военное снаряжение. Помолвка Джонсона была объявлена ​​вчера во время второго сезона сериала «Конец», и странно видеть его чертовски гладким и искренним. Это электронная игра. интервал. С экстравагантной сценой компьютерной графики, знаменующей его дебют в игре, кажется, что мы все ближе и ближе к реальности, поскольку Это электронная игра фильм вещь. Вы можете посмотреть это на видео ниже.

Как и в случае с несколькими последними Это электронная игра событий, действительно стоит посмотреть, как все это разыгрывается как повествовательный отрывок. Даже если кто-то прикоснется к игре лишь ненадолго, здесь есть реальное ощущение высшей ценности, поскольку все игроки наблюдают, как Королева Кубов и пирамида разрушаются, а остров перевернулся и перевернулся. С новым островом, который нужно исследовать, вас определенно ждет еще больше IP и странности реальности. Fortnite’s Постоянно голодные фанаты на ближайшие год или два.

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