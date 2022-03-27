Fortnite и Epic собрали для Украины 70 миллионов долларов за неделю

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это электронная игра Он продолжает оказывать Украине немедленную помощь на миллионы долларов. Последнее обновление от Epic является большим: по состоянию на 25 марта компания собрала более 70 миллионов долларов для помощи благотворительным организациям и группам, поддерживающим украинцев во время продолжающегося и ужасающего вторжения России в страну.

В сообщении в блоге, впервые опубликованном 20 марта на официальной странице новостей Epic. А после обновления от 25 марта компания пояснила, что игроки помогли собрать более 70 миллионов долларов, которые пойдут на поддержку людей в Украине во время войны. Это часть текущих планов Epic по пожертвованию выручки от всех покупок «на реальные деньги», сделанных в это электронная игра С 20 марта по 3 апреля.

Epic уже привлекла более 35 миллионов долларов Помочь Украине всего за один день с помощью Это электронная игра. Следует отметить, что Xbox также жертвует все доходы от Xbox-версии игры. это электронная игра В ближайшие две недели тоже.

Интересно, что Epic также снова объявила в своем первом сообщении в блоге 20 марта, что не будет ждать, чтобы ликвидировать средства, прежде чем пожертвовать собранные средства. Вместо этого Epic отправит деньги благотворительным организациям всего через несколько дней после «сообщения о транзакциях». Он объяснил, что делает это, потому что ожидание «реальных средств от нашей платформы и платежных партнеров» может занять много времени. Поэтому она использует свои деньги и ресурсы, чтобы ускорить процесс.

G/O Media может получить комиссию

Согласно Epic, все собранные средства будут переданы ряду благотворительных организаций, в том числе Direct Relief, Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Детскому фонду ООН и Всемирной продовольственной программе.

Между тем, он также сообщил 25 марта новости о собственный скромный пакет, Отдельный пакет благотворительной игры «Украина» Он собрал более 20 миллионов долларов. Это соответствует предыдущему пакету Itch.io, который привлек более 6 миллионов долларов..

Эти деньги очень нужны людям, живущим в Украине, которые имеют дело с продолжающимся и смертоносным вторжением России. Война уже привела к Тысячи убитых и раненых. я тоже заставил Более 3 миллионов человек покинули странуСоздать большой и растущий кризис беженцев.