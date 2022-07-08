Fortnite: местоположение секретной двери в Shuffled Shrines и полное руководство по головоломкам

Если вам интересно, где найти секретную дверь в Fortnite, вы пришли в нужное место. Квесты Индианы Джонса в Fortnite теперь доступны, и все владельцы боевого пропуска могут разблокировать Искателя приключений и его многочисленные косметические предметы для себя в общей сложности в 10 квестах Индианы Джонса. Но одна из задач требует от вас Найдите потайную дверь перед главной комнатой в Shuffled Shrines., новая достопримечательность по состоянию на 6 июля. Это действительно сложная головоломка, достойная Индианы Джонса, но не волнуйтесь. Если вы сможете пережить первоначальный натиск павших там игроков — или, что еще лучше, работать вместе — решение у вас под рукой. Вот как найти секретную дверь в Fortnite.

Расположение секретной двери Fortnite Shuffled Shrines

Вход в секретную дверь после главной комнаты — это многоэтапный процесс, и это не решаемый процесс, пока другие игроки сражаются вокруг вас — эти специфичные для локации проблемы впервые делают точки приземления очень горячими. день или около того. Когда вы приземлитесь в Shuffled Shrines, новой достопримечательности к востоку от Rocky Reels, посмотрите, сможете ли вы запастись некоторыми предметами, а затем либо спрятать их, либо пробиться к безопасному месту.

Как только пыль уляжется, вы найдете запертую каменную дверь в центре площадки. Перед ним четыре камня, которые можно поворачивать, каждая сторона показывает странный символ. Чтобы открыть дверь, вам нужно будет повернуть камни так, чтобы каждый из них отображал правильный символ на стороне, обращенной от двери. Здесь важно отметить, что Решение меняется каждый раунд.

Это было наше единовременное решение, но, скорее всего, это не решение для вас! Прочитайте полное руководство по решению головоломки Fortnite.

Но это нормально, потому что какое бы решение ни было в вашем частном туре, оно также доступно поблизости. Четыре валуна, разбросанные вокруг святынь, разбросаны рядом с яркими белыми огнями, исходящими из земли. Когда вы окажетесь рядом с одним из них, вы услышите гул. Вам нужно будет найти эти четыре камня и сохранить (или сфотографировать на свой телефон) символы на каждом из них. Ищите камни в следующих местах:

Подземелье на юго-западе

На уровне земли на северо-западе

Под импровизированной красной палаткой на северо-востоке

Подземная платформа на Ближнем Востоке

На карте ниже мы нашли эти камни и пронумеровали их в том порядке, в котором вы хотите их сохранить. Имея в виду эти четыре символа, идите к центральной каменной двери. Переверните камни у центральной двери, чтобы символы в этом месте совпадали с теми, которые вы нашли вокруг POI. Юго-западный символ идет первым слева, северо-западный символ — вторым, северо-восточный символ — третьим, а ближневосточный символ идет последним. Когда эти четыре камня настроены на отображение правильных символов в правильном порядке, вы откроете главную комнату… но это еще не все.

Нажмите, чтобы развернуть. Вам нужно будет сопоставить каменные символы в этом порядке у главной двери.

Галерея

Бегая по коридору, Бегите быстро мимо обломков или осторожно двигайтесь по ловушкам на полу (темные плитки), иначе вас всю дорогу будут поражать стрелы. Если у вас меньше 200 единиц здоровья, эти стрелы убьют вас, но вы сможете выжить, если достигнете 200 единиц здоровья и позволите каждой части стрелы поразить вас только один раз, что вы можете сделать, пробежав по коридору.

Как только вы войдете в комнату, вы увидите артефакт — A Блестящая золотая голова томата. Поднимите его, чтобы увидеть, как комната начинает сильно трястись, но не волнуйтесь, ловушки вас больше не ждут. В то время как, Посмотрите направо от артефакта, чтобы увидеть растения и густые зеленые лозы на стене.

Справа от артефакта вы найдете скрытый проход, вибрации от извлечения артефакта заставят стену рухнуть и позволят вам пройти в секретную комнату.

Подойдите к нему, и вы увидите, что можете пройти через него к другому входу. Прыгните через трещину в стене слева от вас или разбейте саму уже сломанную стену (благодаря толчкам). Откройте секретную комнату, который будет дополнен двумя редкими сундуками. Хорошая работа, Энди. Еще одно приключение завершено, и на этот раз вы не потеряли шляпу.