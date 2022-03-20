Fortnite пожертвует все доходы, собранные в течение следующих двух недель, на оказание помощи в Украине.

Поскольку российское вторжение в Украину продолжается уже почти месяц, количество компаний со всего мира растет. Жертвовать деньги До последней нации, чтобы поддержать их издалека. Теперь к ним присоединилась еще одна крупная компания.

Объявлены эпические игры Все доходы от чрезвычайно популярного шутера в жанре королевской битвы Fortnite с 20 марта по 3 апреля будут переданы Direct Relief, Детскому фонду ООН, Всемирной продовольственной программе ООН и Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев для поддержки Украины.

Epic заявляет, что выручка от всех покупок за реальные деньги, включая пакеты V-Buck, наборы Fortnite Crew, подарочные боевые карты и премиальные косметические наборы, пойдет вышеупомянутым организациям. Xbox также сотрудничает с Epic, чтобы пожертвовать все доходы от контента, связанного с Fortnite в Microsoft Store, Украине.

Стоит отметить, что использование уже заработанных В-баксов не будет засчитываться в счет этих пожертвований, так как они должны быть получены реальными деньгами после сегодняшней даты.

Этот сбор средств как нельзя кстати, так как Epic только что запустилась. Новый сезон контента Fortnite Сегодня это означает, что многие люди будут покупать В-баксы, чтобы получить новый контент боевого пропуска, что, в свою очередь, приведет к увеличению пожертвований.