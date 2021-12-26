Fortnite представляет Frozen Peely Winterfest: как быстро заморозить Peely — дата выхода Polar Peely в 2021 году

Вот как получить Frozen Peely пораньше с Рождества Fortnite Winterfest 2021 с фактической датой выхода Polar Peely.

Мы на восьмом дне рождественского мероприятия Fortnite Winterfest 2021. Было новое испытание, за которое игроки получали по 18 000 опыта, а после того, как игроки завершили семь испытаний, они получали планер Snowmando.

После того, как они выполнят десять испытаний, игроки получат бесплатного червя. Помимо наград за испытания, игроки получают новый подарок Fortnite Winterfest 2021, который открывается на курорте.

Вчера игроки могли разблокировать подарок, чтобы получить облик Кризабель. Однако многие игроки в настоящее время не могут открыть крышку, так как вам нужно будет разблокировать все подарки вокруг Крисабель, которые уже существуют.

Возможно, вы заметили, что некоторые игроки рано открыли скин Ледяного Билли (Полярный Билли). Вот как они это сделали вместе с официальной датой выпуска долгожданного скина без Рождества.

Дата выхода Polar Skin

Снег вокруг Polar Peely Winterfest Fortnite тает ежедневно. Когда скин будет доступен, вокруг скина Polar Peely, который вы можете найти с правой стороны Cozy Lodge, не останется льда.

Официальная дата выхода игры Frozen Peely — 28 декабря 2021 года. К счастью, нам не нужно ждать 14 дня, чтобы разблокировать второй скин.

Обновление: 25 декабря 2021 г. — Epic Games установила его, чтобы вы могли разблокировать Frozen Polar Peely СЕГОДНЯ!

Как получить / разблокировать замороженного билли раньше

Игроки могли получить / разблокировать Frozen Peely в начале Fortnite из настоящего с помощью сбоя. Насколько нам известно, игроки присоединятся к определенному каналу Discord и смогут получить Frozen Peely раньше.

Мы не будем писать точный метод, потому что он либо исправлен, либо заблокирует вас. Также похоже, что на YouTube и в Twitter циркулируют некоторые мошеннические ссылки Discord, поэтому, пожалуйста, не используйте какие-либо методы ни с одной из платформ.