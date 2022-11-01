Fortnite раздает Рику Пикл бесплатно, проклиная нас всех

картина : Эпические игры

Рик и Морти Это широко популярный сериал. Каждый раз, когда мне приходится принимать эту реальность, это похоже на то, что мне приходится сталкиваться с собственным уничтожением. Это сюрреалистично, это смутно неприятно, но я предпочитаю кого-то потом (я думаю). В любом случае, вот как получить Pickle Rick в качестве косметического средства. Fortnite.

С сегодняшнего дня вы можете Выполняйте задания «Натиск Орды» За очки опыта боевого пропуска. Выполнив восемь миссий, вы сможете бесплатно разблокировать спину Пикл Рика. Некоторые из этих задач так же просты, как набрать определенный балл, нанести урон кубическим монстрам или открыть сундуки. Вот полный список задач (спасибо, Игровое место!). Помните, вам нужно выполнить только восемь из девяти.

Добавить кратное количество очков (20) — 20 000 XP. Нанесите урон в ближнем бою генераторам кубических монстров (6000) — 20 000 XP. Заработайте 2 000 000 коллективных очков для команды — 20 000 XP.

Заработайте не менее 350 000 командных очков в одном матче — 20 000 очков x50 KO усиление линии — 20 000 XP Уничтожить кубических монстров (500) — 20000 XP. Уничтожайте кубических монстров с помощью бокового оружия (100) — 20 000 XP. Совершить выстрелы в голову кубическим монстрам за один матч (70) — 20 000 XP. Открытие сундуков в режиме Horde Rush (45) — 20 000 XP.

Херд Раш Игра с ограниченным временем Режим, в котором игроки работают со своими друзьями, чтобы победить волны монстров. После завершения трех столкновений они вместе сразятся с возможным боссом. Цель состоит в том, чтобы набрать как можно больше очков, что может быть проще, если вы наберете кратное количество очков на карте. В этом сезоне Horde Rush вы получите Zero Build, хорошие новости для тех, кто Вы не хотите думать о сборе ресурсов и строительстве целых домов Пока пытались добиться серии пенальти.

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После того, как вы все это сделаете, вы сможете пополнить ряды 13-летних мальчишек, которые не находят ничего, кроме счастья в присутствии Пикла Рика, мема, который никогда не начинал давать.

Квесты Horde Rush будут доступны до 15 ноября, так что не откладывайте, если хотите этот огурец.