Fortnite тестирует умный способ помочь вам найти своих товарищей по команде

Fortnite Играть с друзьями может быть абсолютным взрывом, но сватовство со случайными игроками еще сложнее. В некоторых случайных группах, в которых я участвовал, координация любой эффективной стратегии может быть сложной задачей, особенно если некоторые члены команды хотят ринуться в бой, а другие предпочитают играть медленно. Чтобы помочь вам найти лучших друзей, Fortnite Разработчик Epic Games тестирует новые социальные теги для профилей, которые позволяют вам отмечать, как вам нравится играть, и могут использоваться для сопоставления вас с другими игроками-единомышленниками.

По почтовому индексу, теги будут включать такие вещи, как ваши любимые игровые режимы и то, хотите ли вы использовать микрофон. Если вы добавили хотя бы один социальный тег, вы сможете отправлять и получать приглашения на вечеринки от людей с соответствующими тегами в области вашего сервера, используя новый раздел «Найти вечеринку» в боковом меню. Вы можете включить или выключить поиск группы, поэтому, если вы не хотите получать приглашения от других игроков на основе ваших тегов, просто отключите его.

Вот что нового #Fortnite Функция социальных тегов доступна для некоторых игроков и скоро станет доступна всем! Его можно использовать для размещения 3 тегов, которые лучше всего описывают ваш стиль игры. Используйте вкладку поиска группы, чтобы найти других, похожих на вас! pic.twitter.com/hWXNP1tJTJ — FNAssist — Новости и утечки (FN_Assist) 21 июня 2022 г.

Возможно, у вас еще нет социальных тегов и функций поиска групп, хотя они сейчас тестируются. «Эти функции будут постепенно внедряться для всех игроков со скоростью, зависящей от теста», — сказали в Epic. И вы захотите убедиться, что у вас установлено последнее обновление игры, выпущен во вторник.

Сага началась Фортнайт последний сезон ранее в июне, Это все о чувствах. Дарт Вейдер — это разблокируемый скин боевого пропуска в этом сезоне, и в рамках последнего обновления вы можете сразиться с ним в Fortnite Остров для метательного светового меча.