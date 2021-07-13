Forza Horizon 5 представляет собой масштабное обновление звука в новом игровом процессе

картина : Microsoft

отличная вещь о нем Forza Horizon в том, что он объединяет множество людей. Это единственная гоночная игра, которая нравится моим друзьям, не связанным с автомобилем. Forza Horizon 5 Не пытайтесь это изменить; Напротив, похоже, что сейчас говорят больше людей, чем когда-либо прежде.

Однако как человек Делать Я склонен вникать в мелочи, такие как точность игровых моделей автомобилей, степень настройки, которую можно применить к ним, и на самом деле общая точность, и эта серия определенно заставила меня хотеть большего. . Поэтому очень интересно, что озвучка автомобилей и, в частности, шума двигателя значительно усилилась. FH5.

Главный звукорежиссер Playground Games Фрейзер Страчан отметил улучшенную работу. FH5’s Голос в эпизоде ​​студии Пойдем стрим который вышел в эфир в понедельник. Сложность обратной связи движка можно услышать сразу, но прежде чем мы погрузимся в нее, полезно объяснить, как Playground удалось совершить скачок.

Благодаря новой технологии под названием «гибридные гранулярные кольца». Страчан сказал, что примерно от 10 до 15 процентов Forza Horizon 4 Машины использовали этот метод, но в новой игре команда смогла применить его к каждой машине в списке. Вот как я объясняю это на стриме:

Старый метод был в основном круговым, при котором машина была взята – мы помещали ее в гараж и на дино – и заставляла ее работать, скажем, со скоростью 1000, 2000, 3000 об / мин. И компьютер делал это, так что это была несколько смоделированная среда. Мы вырезали из них эпизоды и переигрывали их. Так что есть некоторые вещи – он может немного выглядеть так, как будто он в гараже, и на самом деле не на правильном пути. Это также может звучать немного неустойчиво, когда вращения двигателя не совпадают должным образом. Таким образом, с помощью наших новых технологий гранулярного синтеза мы берем записи, которые мы снимаем, в нужное русло – после того, как мы доехали до красной черты, снова спустились – мы сокращаем каждый из отдельных циклов двигателя до очень маленькой выборки, и мы заканчиваем с тысячами крошечных аудиофайлов, которые мы можем воспроизвести в игре. Преимущество ядер в том, что они работают со скоростью 90 кадров в секунду, что, очевидно, работает быстрее, чем на самом деле работает наша игра.

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В результате у команды остается несколько клипов, которые делают звук двигателей более динамичным и отзывчивым во всем диапазоне оборотов. Пылесосы, это не так. Поклонники гоночных игр с незапамятных времен жаждали лучшего звука от каждого разработчика, и Playground очень серьезно отнеслась к этим просьбам. Вы можете сами услышать результаты в файле Видео сборник Ниже вы можете увидеть все, от Camaro ZL1 до Morgan 3 Wheeler и Golf R:

Одним из примеров из немногих общих игровых площадок была Toyota Supra A80. Признаюсь, у меня нет тонко настроенного слуха для обратной связи с двигателем, и если вы попросите меня выбрать конкретный автомобиль на основе звука, который он издает в одиночку, я расстрою вас в 80% случаев. Но даже я могу уловить потрескивание на холостом ходу, неровности, когда рядная шестерка Supra работает на полном наклоне, и то, как каждый треск обратного огня каждый раз имеет уникальный тон.

Эта Supra также подчеркивает, насколько далеко зашла игровая площадка, чтобы гарантировать, что звук некоторых автомобилей меняется по мере их обновления. В синем примере в видео используется сильно модифицированная машина, которую студия позаимствовала для игры. Страчан говорит, что его команда взяла образцы отзывов от нескольких разных Supra, так что звук автомобиля в исходном состоянии – когда он куплен или выигран в игре – сильно отличается от того, где он в конечном итоге модифицируется.

Это подводит нас к другому аспекту того, насколько серьезно воспринимается звук. FH5: слышные апгрейды. Каждая модификация трансмиссии и даже изменение размера шин будут влиять на шум, производимый вашим автомобилем. Ты даже можешь Экзамен То, как конкретная деталь изменит звук вашего автомобиля, когда вы ее примените. вот как это работает, с темой Vauxhall Monaro VXR:

Вы можете сказать, что выхлопная система вторичного рынка добавляет изрядное количество эха, улучшенные кулачки и клапаны регулируют высоту тона V8 Monaro, а принудительная индукция применяет это шипение. Это будет музыка для многих моих знакомых автомобильных ботаников.

В этом первом видео есть множество примеров того, как новая аудиотехнология Playground преобразует звуки многих автомобилей Horizon, поэтому я рекомендую вам послушать их все. Также обратите особое внимание на то, как окружающая среда автомобиля влияет на производимый ею шум. FH5 Трассировка лучей используется как в звуковом, так и в визуальном контексте, что вы можете услышать в эхе AMG Project One, когда он проникает вдоль стены каньона. Большое внимание в этой среде уделяется визуальной стороне вещей, поэтому приятно слышать, чего можно достичь, если разработчики вложили такое же внимание и изобретательность в звук. Не знаю как ты, но я чертовски взволнован этим Forza Horizon 5.